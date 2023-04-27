Мюзикл о формуле бессмертия

21 мая Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина (театр «Мюзик-Холл») представит мюзикл «Средство Макропулоса» на сцене Дворца искусств Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Мюзик-Холл» Фото: «Мюзик-Холл»

Литературная основа спектакля — пьеса Карела Чапека. В прошлом году произведение отметило столетний юбилей, но и спустя век сюжет не теряет актуальности. Интрига построена вокруг судебного процесса «Грегора против Пруса» о наследстве барона Йозефа. В дело вмешивается таинственная незнакомка — оперная дива Эмилия Марти, которая скрывает свой возраст и другие тайны. Но главным секретом спектакля — и настоящим испытанием для героев — станет рецепт вечной молодости. В мюзикле есть и остросюжетная детективная линия, и мистическая составляющая.

Над спектаклем работала многократный номинант «Золотой маски», режиссер Сусанна Цирюк, автор одного из хитов театра — мюзикла «Винил». Либретто написал драматург Константин Рубинский. Композитор — Владимир Баскин, хореограф — Антон Дорофеев. За вокальные партии отвечала музыкальный супервайзер Александра Чопик. Костюмы разработала художник Татьяна Королева. Художник-постановщик — Алексей Тарасов.