Дима Билан в Ледовом дворце

Единственный победитель «Евровидения» от России, семикратный победитель EMA, обладатель 20 тарелок «Муз-ТВ», лидер чартов и музыкальных премий, заслуженный артист Российской Федерации Дима Билан отмечает 25 лет творчества большим сольным концертом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено корпорацией PMI Фото: предоставлено корпорацией PMI

25 мая в «Ледовом дворце» состоится петербургская премьера концертной программы «Гладиатор. 25 лет для вас!». Первые концерты, посвященные юбилею, прошли с полным аншлагом в феврале в московском «Крокус Сити Холл». В программу вошли все главные хиты певца. «Было много драйва, эмоций, сюрпризов и смысла. Я благодарен каждому зрителю, кто разделил со мной этот праздник»,— поделился Дима Билан своими впечатлениями.