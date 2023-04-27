Завтраки в Animals

В ресторане Animals вырастили свою экосистему, усовершенствовали меню и подготовились к новому фермерскому сезону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воздушная бриошь со спелой малиной

Фото: ресторан Animals Воздушная бриошь со спелой малиной

Фото: ресторан Animals

Завтраки здесь подают с 10 до 17 часов. В меню появился отдельный раздел своих сыров, хлеба и деликатесов лавки, которые можно съесть в ресторане и купить с собой. Шефы стали выпекать по утрам круассаны, их сервируют протертой клубникой и взбитым маслом. Есть блюда-находки, например, яйца пашот с овощами и греческой скордалией — хлебно-картофельным соусом-пюре из своего тартина и миндаля. Или фалафель в виде полноценного веганского завтрака с хумусом, фруктами, солеными лимонами и тартином. «Мы проработали меню с учетом летнего урожая с нашей с фермы,— говорит шеф-повар Борис Кондратьев.— В течение сезона будем по нарастающей включать в еду все больше урожая». Специально для сэндвичей (с моцареллой и томленым ягненком) собственная пекарня проекта выпустила новый вид хлеба — фокаччу. Александр Малютин, заведующий сыроварней, добавил к ассортименту сыров зерненый творог. Он подается на завтрак с пареной черникой или с тостом из тартина и медом в сотах.