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Cruise by Kuznyahouse открывает сезон

На воде

29 апреля от причала на Английской набережной, 58, отправится в свой первый в этом сезоне рейс Cruise by Kuznyahouse — ресторан-лайнер со специальным меню от Руслана Закирова.

Фото: Cruise by Kuznyahouse

Фото: Cruise by Kuznyahouse

Акцент делается на сезонные продукты, локальную рыбу, овощи и зелень. Для круизных путешественников буду готовиться закуски в морской стилистике в формате comfort food.

Что касается музыкальных программ, салонных вечеров с роялем и танцевальными вечеринками, то в этом сезоне будет много новинок. Прежде всего увеличилось количество рейсов с живой музыкой: планируются выступления Saya Siiang, Katya Panterrra, Георгия Котунова (Long Arm), Андрея Артемьева (Alai Oli), специальные концерты классической музыки, гастроли Glonti.Mak (Москва), Chamber Pop на воде от Adam Evald (Швеция) и Lovvlovver (Kito Jempere Band). В ночных программах — городские вечеринки Hotline, Vibe Room, диджеи Timofey, Theo Dear и многие другие. По традиции намечены коллаборации с московскими проектами Strelka, «Flaner/Фонотека», а также специальные рейсы от музыкальных магазинов Петербурга: Kultura Record Store, Imagine Club.

Ежедневные рейсы будут курсировать по Неве с выходами в Финский залив. Продолжительность рейсов — два часа. С июня самый поздний рейс по пятницам и субботам будет длиться дольше на час, чтобы после швартовки на Английской набережной остаться и продолжить ночную вечеринку. Кстати, специально для гостей ночного рейса добавили швартовку на набережной Лейтенанта Шмидта, чтобы разводка мостов не помешала добраться домой.

Альбина Самойлова

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