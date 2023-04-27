У гастротуризма нет возраста

Так утверждают эксперты Цифрового туристического сервиса Russpass. Сегодня большинство предложений туроператоров наряду с архитектурными, природными и историческими достопримечательностями включает в себя и гастрономическую составляющую.

Например, московская турфирма «Вокруг света» предлагает семейные однодневные путешествия. Автобусная экскурсия «Хлеб, икра, павлиний хвост» в два старинных русских города на берегах Оки (Серпухов и Алексин) знакомят не только с архитектурными памятниками, но и со вкусом черной икры и копченой осетрины, а заодно и чая с выпечкой в музее хлеба «Пекарня Попова».

А на территории Угличского сыродельно-молочного завода (УСМЗ), как было обещано на прошедшей в марте международной туристической выставке «Интурмаркет», скоро откроется музей сыроделия «СырКультПросвет». Здесь можно будет узнать историю сыроделия в России, понаблюдать за действующим производством через стеклянную стену галереи и поучаствовать в мастер-классах в фан-зоне.

Развивают гастротуризм и на Дальнем Востоке. К примеру, в рамках тура на Сахалин можно посетить озеро Буссе — выловить и попробовать гигантских устриц, гребешков, морских ежей, крабов, трепангов. На Камчатке проводится гастрономический фестиваль «ПапоротнИКРАб» (проект-победитель конкурса «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей»), посвященный трем местным продуктам — папоротнику, красной икре и мясу краба. А в начале августа 2023 года, как рассказал на форуме «Дальний Восток — Зима открытий» председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман, в Камчатском крае пройдет международный гастрокемп: запланирован приезд шеф-поваров из разных стран, которые будут готовить национальные блюда из локальных продуктов.

Для некоторых регионов одним из самых перспективных становится винный туризм. Например, в Краснодарском крае работает около 50 винодельческих хозяйств. По словам главы комиссии РСТ по винному туризму Бэллы Тарасовой, около 30 из них имеют свою инфраструктуру для проведения мероприятий (специальные ужины, пленэры, коллаборации с художниками), чтобы увеличить время, которое проводят у них туристы, ведь зимой спад посещаемости хозяйств составляет до 70%. И только девять виноделен имеют собственные отели или гостевые дома.

Экскурсии предлагаются на исторические винодельни (как «Абрау-Дюрсо»), советские («Фанагория»), небольшие семейные хозяйства и новые («Голубицкая» или «Скалистый берег»). Но число туристов резко упало после закрытия южных аэропортов. Поэтому совместно с администрацией края был создан маршрут «Винные дороги Краснодарского края», который включает не только посещение винных хозяйств, но и знакомство с историческим наследием Кубани. А в Ростовской области разработан трех-четырехдневный винный маршрут «Долина Дона», который включает посещение пяти виноделен, завода «Семикаракорская керамика» и музея «Тихий Дон».

Вероника Зубанова