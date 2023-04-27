Мир удивительнее снов

Путешествие уже само по себе как праздник. И все в нем прекрасно: планы и предвкушение, процесс и открытия. Путешествие побуждает смотреть на бытие другими глазами и замечать то, что постоянные жители уже не замечают. Постоянство вообще притупляет зрение. Вот, представьте, что в каком-то чудесном месте, в котором вы только что оказались, вам нужно будет осесть и жить неизвестно сколько в повседневной рутине. Краски сразу меркнут, а восторг улетучивается. И как тут не сказать, что только Петербург дает возможность бесконечно им восхищаться и удивляться: при всей своей привычности для коренного жителя город наделен какой-то мистической способностью преображаться в разное время года и в разное время суток. А может, это так кажется только влюбленным в него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Путешествие в наше непростое время становится привилегией. Особенно дальнее. Несмотря на стремительный рост предложений от туроператоров, появление новых маршрутов, не так просто решиться отправиться на другой конец страны. Далеко, дорого и с некоторыми рисками в сфере комфорта. Туристическая инфраструктура еще далеко не везде развита так, как хотелось бы. Но новые точки на карте появляются — это процесс неизбежный, что радует.

Сегодня активно развиваются разные концепции путешествий по России: гастро- и энотуризм, речной и морской, экзотический, событийный, культурный и даже промышленный. Сегодня принимать туристов готовы около трехсот предприятий: гидроэлектростанции, фарфоровые заводы, сельскохозяйственные холдинги с их производством органических продуктов. Возможно, появятся другие неведомые пока направления и идеи. В любом случае, «лишь тот, кто странствует, открывает новые пути». Есть в этой пословице разные смыслы.

Елена Федотова