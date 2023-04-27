Путешественников удивляют особой Россией

Переориентация с выездного туризма на внутренний стала одним из главных трендов 2022 года, и в 2023 году он будет только усиливаться. Операторы ищут неочевидные альтернативы привычным маршрутам, делают акцент на аутентичность и мультиактивность, используют господдержку для повышения привлекательности регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На территории Южно-Камчатского федерального заказника имени Т. И. Шпиленка живут медведи. Вдали — вулкан Ильинская Сопка Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Горная Ингушетия поражает своими живописными видами Фото: Коммерсантъ / Тимур Агиров Следующая фотография 1 / 2 На территории Южно-Камчатского федерального заказника имени Т. И. Шпиленка живут медведи. Вдали — вулкан Ильинская Сопка Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Горная Ингушетия поражает своими живописными видами Фото: Коммерсантъ / Тимур Агиров

Многие новые продукты создаются в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год. В частности, рублем поддерживают операторов, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны (в 2023 году и в 2024 году из бюджета будет выделено по 250 млн рублей). Однако колоссальные возможности, которые открылись перед российским турбизнесом, не у всех пока получается конвертировать в доходы.

Туда не знаю куда

По данным сервиса SuperJob, опросившего три тысячи представителей экономически активного населения из всех округов, отправиться в путешествие по родной стране в этом году планирует 21% россиян. Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин оценил рост летних бронирований по России в 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Некоторые эксперты («Интурист», Fun & Sun, «Русский экспресс», АЛЕАН) фиксируют и более высокий рост интереса к турам по стране: 40–57%. Столь же велик и разброс предложений туроператоров, рынок, можно сказать, лихорадит: старые модели потребительского поведения уже не работают, а новые еще не сложились.

Раньше все было понятно: зимой — в горы, летом — на море, в выходные и праздники — на экскурсии. Теперь привычные места для отдыха стали недоступны, многим путешественникам пришлось снизить и частоту поездок,— так что к выбору стали относиться еще привередливее, а новые маршруты и способы времяпрепровождения пока недостаточно комфортны.

Различные форумы туриндустрии, которые традиционно проходят весной в разных регионах, продемонстрировали: Россия большая, а выбор не так велик. С одной стороны — нацпроект и мощная господдержка внутреннего туризма (в том числе — финансовая), распродажи билетов от авиакомпаний, отсутствие необходимости оформлять загранпаспорт и менять валюту, визовые запреты и ограничения, удорожание выездных туров. С другой — снижение платежеспособности населения, отсутствие инфраструктуры и проблемы с логистикой, при этом внутрироссийские турпродукты тоже растут в цене — но, по мнению экспертов, не в качестве. Тем не менее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский уверен: рост количества туристов, которые выберут для отдыха Россию, неизбежен.

Куда едем

В АТОР назвали топ-5 направлений лета-2023: Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик), Абхазия (туроператоры считают ее «внутренней» дестинацией, поскольку туры рублевые и с прилетом в Сочи), Кавказские Минеральные Воды, Калининград и Дагестан. У некоторых операторов в число самых востребованных летних направлений входят также Камчатка («Веди групп» и Fun & Sun), Байкал и Алтай (PAC Group), Казань (Anex Tour и BSI Group).

Что касается Абхазии, то министр туризма республики Теймураз Хишбы рассказал о планах по принятию в 2023 году более 1,5 млн российских туристов: на май уже зафиксировано на 30%, а на июнь — на 50% больше бронирований, чем в аналогичные месяцы прошлого года.

В отсутствие авиасообщения с югом России операторы ожидают «прибавки» от РЖД количества составов в направлении курортов Краснодарского края и Крыма (которому, увы, и так приходится несладко), принимающая сторона очень рассчитывает на самостоятельных туристов, путешествующих на автомобиле. А тем, кого смущает близость к границам с Украиной, в качестве альтернативы предлагают побережье Каспийского моря. Сезон открывается в середине мая. К слову, Дагестан, показавший по итогам прошлого года максимальный прирост турпотока (40% по данным АТОР), кроме моря, может похвастаться еще и потрясающей природой, и древней цивилизацией. Но ни местная власть, ни бизнес не были готовы к такому наплыву туристов, поэтому были большие проблемы с размещением, пробки. Аналогичные проблемы испытывают Алтай и Байкал — в пик сезона найти места в отелях и на базах отдыха непросто.

Отсюда еще один тренд. Если раньше путешественники часто планировали поездки самостоятельно, то после ухода зарубежных систем бронирования предпочитают полагаться на местных профессионалов. Вообще, по данным Аналитической службы АТОР, организованный турпоток растет: общее количество туристов, путешествующих по России, в 2022 году увеличилось на 7%, а число тех, кто воспользовался услугами туроператоров,— на 16% в среднем по стране.

Путешественники выбирают готовые и проработанные до мелочей путешествия, особенно по тем направлениям, где сложно самостоятельно организовать поездку,— например, в отдаленные регионы.

Близкий Дальний

Турпоток на Дальний Восток в 2022 году вырос на 25%, как заявил на форуме «Дальний Восток — Зима открытий» министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По оценкам туроператоров, рекордный четырех-пятикратный рост показали продажи туров на Курилы (где активно развивают транспортную инфраструктуру, экологический туризм, строят глэмпинги и кемпинги), «выстрелили» Сахалин, Камчатка, Чукотка.

Из 11 регионов Дальнего Востока наиболее привлекательным, по данным исследования Аналитического центра НАФИ, для потенциальных путешественников является Камчатский край: туда хотели бы отправиться 37% жителей страны. Интересны также Забайкальский край (29%), Сахалин и Приморье (по 27%), Амурская область и Хабаровский край (по 16%), Якутия (15%). Туристов привлекают возможность посетить уникальные природные объекты (53%), охота и рыбалка (49%), отдых на природе (45%), посещение берега моря или океана (40%), посещение уникальных этнических поселений (40%), посещение исторических мест и достопримечательностей (39%), активный отдых со спортивной составляющей и гастрономический туризм (по 33%). Главными барьерами для путешествий являются дорогие билеты (45%), удаленность от текущего места жительства (41%) и сложности с транспортом на месте (30%).

Сейчас регионы активно пытаются повышать привлекательность — в том числе за счет транспортной доступности. На прошедшем в Петропавловске-Камчатском форуме «Дальний Восток — Зима открытий» вице-президент АТОР, заместитель генерального директора туроператора Fun & Sun Александр Сирченко рассказал о программах пакетных туров на рейсах «Аэрофлота» на Камчатку, Сахалин и во Владивосток, которые будут представлены полетами из Москвы (а возможно, и из регионов — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Новокузнецка). Отправиться на Камчатку можно будет с 9 июня по 15 сентября, на Сахалин и во Владивосток — с 16 июня по 25 августа еженедельно по пятницам (с прибытием в субботу).

По словам господина Чекункова, с ростом турпотока увеличивается и запрос инвесторов на меры господдержки для создания новых объектов инфраструктуры. Сейчас по таким программам в регионе реализуются 273 проекта с общим объемом инвестиций более 138 млрд рублей.

Еду в Магадан

Магадан, согласно опросу НАФИ, считают привлекательным лишь 8% опрошенных. Однако туда тоже едут, несмотря на долгий и недешевый путь (восемь часов на самолете или восемь дней на автомобиле) и суровый климат. Петербуржцев ветром и влажностью не испугать (город лежит на одной широте с Северной столицей, хотя летней шапочкой, как у местных жителей, стоит запастись), белыми ночами и корюшкой не удивить (разве что тем, что в столице Колымы ее фестиваль проводится зимой, а не весной). Зато в меню ресторанов круглый год масса другой рыбы, крабов и всяких морепродуктов — даже мясо и сало нерпы (в большинстве прибрежных регионов такие деликатесы запрещены). И еще экскурсии на катерах по островам: лежбище морских сивучей, птичьи базары, маяки; а в области — потрясающая природа (наледь попадается даже летом, но вокруг трава и цветы); ручей Неведомый, пик Аборигена остров Недоразумения (так и называются!); советская архитектура с остатками рудников ГУЛАГа. Время здесь можно почувствовать, а на магаданской набережной даже потрогать: скульптура мамонта из винтиков, гаек и шестеренок работы Юрия Руденко в прошлом году победила во всероссийском конкурсе самых необычных арт-объектов страны «Туту-арт».

Пакетных туров из европейской части России в этот суровый край не предлагается (что вполне объяснимо), зато можно найти интересные авторские предложения от тревел-экспертов и частных независимых гидов (например, на конец августа — начало сентября на маркетплейсе YouTravel.me).

Вероника Зубанова