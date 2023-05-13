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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

14 мая исполняется 68 лет президенту Ассоциации российских банков, академику РАН Гарегину Тосуняну

Гарегин Тосунян

Гарегин Тосунян

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Гарегин Тосунян

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Его поздравляет уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов:

— Уважаемый Гарегин Ашотович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения. Во все времена, при любых вызовах и неприятностях Ассоциация российских банков сохраняет свою устойчивость и отстаивает взгляд банковского сектора на развитие экономических событий. Во многом эта устойчивость — Ваша личная заслуга, результат неизменно взвешенного подхода к взаимодействию с партнерами. Желаю АРБ и дальше оставаться надежным инструментом решения коллективных задач отрасли, а Вам — крепкого здоровья и сил для свершения всего задуманного.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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