Зеленский одобрил запрет географических названий, связанных с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации топонимии» (был внесен в Верховную раду под таким названием). Документ предполагает запрет на присвоение географическим объектам названий, связанных с Россией. На сайте Рады говорится, что закон был возвращен с подписью главы государства.

Законопроект был принят в первом чтении еще летом 2022 года. Однако окончательно Верховная рада одобрила его в марте 2023-го. Среди прочего документом запрещается присваивать «возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие названия или символизирующие» Россию. Географическим объектам запрещено присваивать названия, связанные с российскими достопримечательностями, памятными, историческими и культурными места, городами, датами и событиями. Ограничение распространяется на деятелей, которых обвиняют в агрессии в отношении Украины или преследовании оппозиции.

На Украине в 2015 году был принят так называемый закон о декоммунизации. С тех пор было переименованы больше 900 населенных пунктов и 50 тыс. улиц. После того, как Россия ввела свои войска на территорию Украины, в Киеве принимают решения об отказе от названий, связанных не только с коммунистическим прошлым, но и с Россией в целом.

Леонид Уварчев