РКН внес в реестр запрещенной информации аккаунты Крида, Хованского и еще 12 блогеров на Twitch, Telegram и Kick

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в реестр запрещенной информации Роскомнадзора внесены аккаунты 15 блогеров на платформах Twitch, Telegram и Kick из-за рекламы площадок онлайн-казино. Среди попавших под ограничения — Егор Крид, Гусейн Гасанов, Андрей Бурим (Mellstroy), Николай Лебедев (Некоглай), Юрий Хованский. Платформам направлены требования ограничить доступ к аккаунтам блогеров на территории РФ.

Решение о блокировке было принято после двух обращений Лиги безопасного интернета, сообщила Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. Она перечислила всех блогеров, чьи аккаунты внесены в реестр Роскомнадзора: Виктор Нигрини, Олег Горбенко, Альберт Васильев, Игорь Лысаковский, Ильнур Хафизов, Арен Зурабян, Николай Лебедев, Юрий Хованский, Егор Крид, Александр Зубарев, Игорь Сайганов, Кирилл и Александр Волынкины, Гусейн Гасанов, Андрей Бурим.

Федеральная налоговая служба, как уточнила госпожа Мизулина, проведет проверку на наличие признаков нарушения налогового законодательства блогерами. Она выразила благодарность Роскомнадзору и ФНС за «очищение информационного пространства от незаконной рекламы казино».

17 февраля Екатерина Мизулина заявила, что планирует передать в Федеральную антимонопольную службу список из 15 крупных блогеров, которые занимались незаконной рекламой. По ее мнению, за такую рекламу необходимо привлекать к уголовной ответственности.

Александр Кислов