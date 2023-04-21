Белый дом обсудит вопросы связи 6G с бизнесом и общественностью

Администрация президента Байдена уже начинает составлять планы развертывания связи 6G, сообщает The Wall Street Journal. Для эффективного решения этого вопроса по инициативе Белого дома на площадке Национального научного фонда проводится саммит с участием представителей администрации президента, бизнеса, гражданского общества, стран-союзников. Среди присутствующих там глава Федеральной комиссии по связи Джессика Розенворсел и заместитель министра торговли по вопросам коммуникаций и информации Алан Дэвидсон. На мероприятии затрагиваются вопросы федерального финансирования развертывания 6G, стандартизации, обеспечения специалистами и трудовыми ресурсами и т. п.

Накануне саммита заместитель советника по национальной безопасности по вопросам развивающихся и кибертехнологий Энн Нойбергер заявила журналистам, что США стремятся сформировать развитие технологий 6G на раннем этапе исследований и разработок, а также не допустить, чтобы Китай успел добиться значительного преимущества в этой сфере. «Мы хотим взять список тех уроков, которые мы извлекли из разработки 5G, касающихся важности раннего начала подготовки и гибкости, и хотим выбрать тот подход к реализации проектов 6G, который оптимизирует показатели, доступность и безопасность»,— сказала госпожа Нойбергер, добавив, что, поскольку технологии 6G пока находятся на стадии исследований и разработки, «сейчас можно заниматься продумыванием и развитием вышеуказанного».

Алена Миклашевская