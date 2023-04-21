Против журналистки DOXA Марии Меньшиковой возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма

Следственное управление СКР по Юго-Западному административному округу Москвы возбудило уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в отношении журналистки издания DOXA Марии Меньшиковой, сообщили «Ъ» в ведомстве.

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Фото: @maria.larisovna Мария Меньшикова

Фото: @maria.larisovna

Основанием для дела стала психолингвистическая экспертиза поста во «ВКонтакте» в сообществе «Журнал DOXA», который Мария Меньшикова опубликовала 9 июля 2022 года. Экспертиза установила, что в сообщении журналистки есть признаки «оправдания, побуждения оказать поддержку лицам, чья деятельность оценивается как противоправная, в том числе террористическая».

Публикации DOXA во «ВКонтакте» от 9 июля посвящена поджогам военкоматов в России. «Если вы знаете о задержанных партизан_ках — пишите нам на почту или в Telegram-бот!» — говорится в посте. Пост сопровождается фотографией рисунка, на котором человек бросает коктейль Молотова в здание военкомата. В посте редакция призывает читателей подписываться на «антивоенную рассылку» и поддержать письмами школьника из Санкт-Петербурга, в отношении которого возбуждено дело по статье о теракте из-за попытки поджечь военкомат.

Мария Меньшикова находится в Германии.

Эрдни Кагалтынов