Депутат Госдумы Павел Качкаев отчитался о доходах за 2022 год

Депутат Госдумы от Башкирии, член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев («Единая Россия») опубликовал сведения о своих доходах за 2022 год. Судя по декларации, в прошлом году депутат заработал 6,57 млн руб., что на 570 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Доход его супруги в 2022 году составил 344 тыс. руб., в 2021 году он равнялся 443 тыс. руб.

Павлу Качкаеву по-прежнему принадлежит земельный участок (2,46 тыс. кв. м), жилой дом (291,7 кв. м), квартира в общей долевой собственности (149,5 кв. м). В пользовании депутата находится квартира площадью 84,6 кв. м. Жене господина Качкаева принадлежит Mercedes-Benz Е 200, как и годом ранее.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», первой из депутатов Госдумы от Башкирии опубликовала свою декларацию о доходах за 2022 год в соцсетях Римма Утяшева («Единая Россия»), затем — Александр Ющенко (КПРФ).

В начале текущего года президент страны Владимир Путин подписал закон, который позволяет сенаторам и депутатам всех уровней публиковать на официальных ресурсах сведения о доходах и имуществе лишь в обобщенном виде.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте