Суд пересмотрит дело о сносе базы «Берег роз» в районе Голубой бухты под Геленджиком

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа вернул на пересмотр дело базы отдыха «Берег роз» в районе Голубой бухты под Геленджиком, в рамках которого Минприроды Кубани требует расторгнуть с компанией договор аренды 39,4 га лесных угодий и снести строения. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено базой отдыха «Берег роз» Фото: предоставлено базой отдыха «Берег роз»

В сентябре минувшего года Арбитражный суд Кубани удовлетворил иск регионального министерства природных ресурсов к ООО «Наукоград» из Новосибирска (управляет базой «Берег роз»). Этим решением договор аренды лесного участка 39,4 га под рекреационные цели, заключенный в 2008 году с обществом, был расторгнут, а фирма обязана снести возведенные на лесных землях объекты, привести участок в порядок и вернуть его минприроды. Участок расположен в районе Голубой бухты, в непосредственной близости от береговой полосы Черного моря.

По данным арбитражной картотеки, компания организовала здесь детскую спортивную базу олимпийского резерва на основании соглашения о сотрудничестве с Олимпийским комитетом России, кроме того, организация базы предусмотрена соглашениями "Наукограда" с НП "Школа горных лыж и сноуборда Леонида Тягачева" и «Спортклубом "Сибиряк"». Согласно данным на сайте базы на сегодняшний день «Берег роз» является парк-отелем, который предлагает отдых в коттеджах у моря.

Тогда суд постановил снести два двухэтажных с террасой и мансардами и один трехэтажный дом, теннисный корт и два бассейна, а также некоторые объекты благоустройства на том, основании арендатор нарушил положения договора аренды, а также нормы закона, запрещающие возводить на землях лесного фонда капитальные строения.

В декабре апелляционный суд принял сторону «Наугограда», которому удалось доказать, что спорные объекты не являются капитальными и размещены в соответствии с проектом освоения лесов от 2009 года — в иске Минприроды было отказано. Сейчас кассация вернула дело на пересмотр в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с указанием на необходимость перепроверить ряд обстоятельств и дополнительно исследовать пакет документов.

Ранее в минприроды «Ъ-Кубань» поясняли, что данное дело является одним из многих других, которым занимается ведомство во исполнение задач, поставленных руководством края о наведении порядка в лесных массивах. По информации ведомства, всего на территории края выявлено 374 подобных нарушения, 180 из которых в Геленджике. В ООО «Наукоград» заявляли о наличии ранее принятого судебного акта, которым данные объекты капитальными не признаны, а также о том, что суд не дал оценку экспертизе, установившей временный характер построек.

Вместе с тем фирме удалось выиграть спор в отношении другого участка площадью 98 га в соседнем квартале этого же лесничества. По нему новосибирская фирма признала в суде незаконным бездействие минприроды Кубани в части нерассмотрения ее заявления о согласовании проекта освоения лесов. Министерство обязано выдать арендатору заключение госэкспертизы по проекту.

Параллельно в суде находится еще один спор в отношении этого участка. Как следует из материалов дела, ГКУ Краснодарского края «Комитет по лесу» добивается признания недействительным допсоглашения к договору его аренды участка . На основании этого документа общество вносит льготную арендную плату как организация, занимающаяся организацией детско-юношеского отдыха. Первая инстанция частично удовлетворила иск комитета. Сейчас «Наукоград» обжалует это решение в апелляцию.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram