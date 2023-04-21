В Новосибирске за мошенничество осудили владельца строительной компании

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор владельцу стройфирмы «Агросервис» Сергею Григорьеву. Как рассказали «Ъ-Сибирь источники, знакомые с ходом судебного процесса, по двум эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) застройщику назначили три с половиной года условно и штраф в размере 500 тыс. руб. После оглашения приговора Сергея Григорьева освободил из-под стражи в зале суда.

В начале марта 2022 года правоохранительные органы сообщили о задержании главы стройфирмы «Агросервис». По материалам ФСБ в отношении топ-менеджера компании завели дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое насчитывает два эпизода. В первом идет речь о предполагаемом хищении в 2018 году свыше 14 млн руб. в ходе капитального ремонта и реставрации многоквартирного дома. Второй эпизод обвинения связан со строительством детсада-яслей в рамках нацпроекта «Демография». Следствие считает, что при выполнении работ на 7,5 млн руб. была завышена их реальная стоимость. Сергея Григорьева поместили под домашний арест.

В сентябре 2022 года суд изменил предпринимателю меру пресечения и заключил его под стражу. Основанием послужило нарушение им условий домашнего ареста.

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Илья Николаев