В Карачаево-Черкесии задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки

Полиция задержала 16-летнего подозреваемого в убийстве 10-летней девочки, чье тело обнаружили в подъезде многоквартирного дома города Карачаевска, сообщило МВД. Региональный СКР возбудил дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней).

Тело девочки нашли вчера, 20 апреля, после того, как ее мать позвонила в полицию и сообщила, что ребенок ушел из дома в магазин и не вернулся. По данным МВД, предполагаемый преступник убил девочку с целью изнасилования.

«Тело несовершеннолетней было обнаружено в квартире первого этажа ее же подъезда. Установлено, что жилец данной квартиры, 2007 года рождения, в подъезде ударил девочку камнем по голове, затем затащил в квартиру и совершил убийство»,— говорится в пресс-релизе МВД.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, заявили в СКР.

Лаура Кеффер