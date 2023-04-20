В Петербурге утвердили график отключений горячей воды летом 2023 года

Смольный утвердил график отключений горячей воды летом 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом 20 апреля рассказали в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Перекрывать воду в городе начнут с 16 мая. Максимальным сроком отключения назвали две недели, однако могут наблюдаться исключения в обсуживаемых АО «Юго-Западная ТЭЦ» участках. «ГТК-1» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» перекроют воду с 16 мая на срок от семи до 14 дней, «ТЭК СПб» — с 13 июля и до семи дней, «Петербургтеплоэнерго» — с 5 июля и до десяти дней, «Теплэнерго» — с 13 июля, до трех дней, «Юго-Западная ТЭЦ» — с 13 июля и до 21 дня, «Интер РАО — Электрогенерация» — с 31 июля до 21 дня, «ГКО «Обуховоэнерго» — с 6 июля и до 14 дней, «ГСР ТЭЦ» — с 6 июня на срок около 24 часов.

В прошлом году отопительный сезон закончился 23 мая и продлился в общей сложности 244 дня. В пресс-службе комитета добавили, что батареи в Петербурге отключат после установления среднесуточной температуры воздуха выше +8 градусов.

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