Джефф Монсон намерен стать депутатом Курултая Башкирии

Американский боец ММА, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкирии Джефф Монсон подал документы на регистрацию в качестве участника предварительного голосования для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатом в депутаты Курултая республики седьмого созыва. Об этом сообщили в республиканском отделении ЕР.

В 2018 году Джефф Монсон получил российское гражданство. В феврале текущего года сообщалось, что боец проходит процедуру отказа от гражданства США. По его словам, он начал изучать русский язык.

Согласно законодательству, депутатом может быть избран гражданин России, не имеющий гражданства или подданства иностранного государства, либо вида на жительство.

Праймериз в онлайн-формате пройдет с 22 по 28 мая. По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов, которые примут участие в выборах депутатов в сентябре. На сегодняшний день зарегистрированы 857 кандидатов, среди которых трое участников специальной военной операции.

Влада Шипилова

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