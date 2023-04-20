Пермский оборонный завод намерен провести реконструкцию производства

НПО «Искра» обратилось в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением сменить территориальное зонирование на своих производственных площадках для проведения реконструкции и перевооружения производства. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на недавнем заседании комиссии, предприятие предложило установить зону производственно-коммунальных объектов III класса вредности ПК-3 на 15 своих участках по ул. Академика Веденеева, 28, и на шести участках по ул. Новозвягинской, 57. Сейчас указанные земли относятся к зоне производственно-коммунальных объектов IV класса вредности ПК-4 и к зоне производственно-коммунальных объектов V класса вредности ПК-5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», НПО «Искра» планирует провести реконструкцию и техническое перевооружение производства составных частей изделия 3М-30. Реализация проекта намечена на 2021–2025 годы. Представитель краевого минимущества отметила, что без смены зонирования участков на ул. Веденеева, 28, и Новозвягинской, 57г, 57а, 57б, 57а, 57в, 57, научно-производственное объединение не сможет реконструировать производство и, «как следствие», выполнять гособоронзаказ. Члены комиссии направили проект на публичные слушания.

Как указано в 2ГИС, на ул. Академика Веденеева, 28, у НПО располагаются производственные мощности, а на ул. Новозвягинской, 57а — официальный представитель предприятия по сервисному обслуживанию. О планах реконструировать производство НПО «Искра» стало известно в 2021 году. Тогда издание «Звезда» сообщало, что на этот проект направят почти 1,78 млрд руб. В июле 2021 года НПО «Искра» объявляло тендер за 46,7 млн руб. на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции и техническому перевооружению производства составных частей изделия 3М-30. Реконструировать планировалось три действующих корпуса производства механической обработки, прессования, намотки и аналитической лаборатории — в Орджоникидзевском районе, а на втором этапе — корпус металлокомпозитных сплавов на Балмошной. Работы должны проводиться на федеральные средства и средства самого предприятия.