Разошлись по-хорошему

В Самарской области руководитель «Аэронавигации Центральной Волги» Николай Назаров и заместитель главы центра Единой системы организации воздушного движения Валерий Чаплыгин уволены после опасного сближения Ил-76 Минобороны РФ с самолетом PC-12 белорусской авиакомпании «БайСкай». Кроме того, лишились должности два старших диспетчера районного диспетчерского центра и диспетчер, который непосредственно допустил нарушение. Инцидент произошел в конце марта, но Росавиация сообщила об этом 17 апреля, после расследования, в ходе которого обнаружены «факты грубого нарушения технологий работ со стороны диспетчерского персонала и отсутствие должного контроля со стороны руководящего состава». По словам экспертов, из-за существовавшего риска трагедии с масштабными жертвами решение Росавиации выглядит адекватным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщила Росавиация (Федеральное агентство воздушного транспорта) 17 апреля, 28 марта этого года в зоне ответственности самарского регионального центра Единой системы организации воздушного движения произошел «серьезный авиационный инцидент, связанный с нарушением норм вертикального и горизонтального эшелонирования» между Ил76 Минобороны России и PC12 белорусской авиакомпании «БайСкай».

•Авиакомпания «БайСкай» (BySky) — оператор деловой авиации в Республике Беларусь. Как сказано на сайте компании, собственный флот включает турбовинтовые бизнес-самолеты Pilatus PC12NG производства Pilatus Aircraft (Швейцария). Парк воздушных судов BySky базируется в национальном аэропорту «Минск». География полетов адаптируется под каждого заказчика индивидуально.

После этого Росавиация сформировала комиссию для расследования инцидента. «В ходе расследования выявлены факты грубого нарушения технологий работ со стороны диспетчерского персонала, отсутствие должного контроля со стороны руководящего состава, а также недостатки в организации работы дежурных смен. В отношении должностных лиц, допустивших грубые нарушения своих обязанностей, приняты соответствующие кадровые решения»,— говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

Уволены руководитель филиала «Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», замруководителя филиала — начальник регионального центра Единой системы организации воздушного движения, два старших диспетчера районного диспетчерского центра и диспетчер, непосредственно допустивший нарушение.

Судя по информации на сайте филиала «Аэронавигация Центральной Волги», в октябре 2022 года на должность директора был назначен Николай Назаров. Его предшественник — Дмитрий Бобылев — в сентябре того же года стал генеральным директором ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ». В апреле 2023 года, судя по данным из открытых источников, главой филиала стал Сергей Кузовлев.

• Николай Назаров родился 16 ноября 1962 года в с. Узюково Ново-Буянского района Куйбышевской области. В 1983 году стал диспетчером УВД Куйбышевского объединенного авиаотряда 1 класса, старшим диспетчером, руководителем полетов. В 2021 году занял должность заместителя директора по ОрВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги». Согласно данным сайта истории аэронавигации в России, сейчас Николай Назаров занимает должность начальника группы корпоративно-социальной политики филиала «Аэронавигация Центральной Волги».

Должность замдиректора филиала — начальника регионального центра Единой системы организации воздушного движения занимал Валерий Чаплыгин. Администрация Красноглинского района Самары в начале апреля посвятила Валерию Чаплыгину пост в соцсети «ВКонтакте» под названием «Гордость района». По данным районной администрации, Валерий Чаплыгин начинал трудовой путь с должности диспетчера.

По словам исполнительного директора отраслевого агентства «Авиа­-Порт» Олега Пантелеева, «увольнение специалистов, показавших профнепригодность, выглядит адекватным решением», поскольку могла произойти трагедия с человеческими жертвами и разрушениями на земле.

«Воздушные суда должны выполнять полеты по согласованным воздушным коридорам, на заданной высоте. Отклонения от этих параметров допускаются в минимальном диапазоне. Если эти условия выполняются, диспетчеры могут спрогнозировать риск возникновения конфликтной ситуации, когда самолеты окажутся в одно и то же время в одном и том же месте, и, предвидя опасность, дать указания экипажу поменять параметры полета, например, изменив высоту. При корректном взаимодействии между диспетчером и пилотами опасного сближения не происходит, конфликта удается избежать заблаговременно. Если заблаговременные меры не предприняты, может произойти сближение воздушных судов, при этом на борту срабатывает сигнализация системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Прибор информирует об угрозе, если до потенциального столкновения остается, условно говоря, менее минуты. Кроме того, система дает однозначные рекомендации пилотам, что надо сделать, чтобы столкновения не произошло. Сам по себе факт срабатывания сигнализации является поводом для расследования»,— пояснил Олег Пантелеев.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев усомнился, что ответственным за инцидент лицам может грозить административная или уголовная ответственность: «На мой взгляд, вероятность такого сценария относительно низка, поскольку фактически действия или бездействие не повлекло за собой причинения ущерба имуществу, экологии, жизням и здоровью людей, да и наличие преступного умысла в описанной ситуации достаточно сложно усмотреть. То есть, например, за халатность, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлечь будет сложно, поскольку этот состав преступления предполагает наличие ущерба, а его, насколько я понимаю, в результате инцидента причинено не было. Привлечение к административной ответственности выглядит более вероятным сценарием, но, опять же, возникает вопрос относительно состава административного нарушения. КоАП, например, предусматривается такой состав, как нарушение требований авиационной безопасности, но штрафы за такое нарушение мизерные, от 1 до 2,5 тыс. руб. для должностных лиц».

Сабрина Самедова