Пока суд да дело

Руководитель ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» Павел Прокофьев сохранил свое место в команде нового главы региона Алексея Русских, несмотря на судимость. Чиновника вместе с бывшим первым вице-губернатором Анатолием Озерновым обвиняли в растрате и мошенничестве в крупном размере. Бывший заместитель главы региона получил пять лет колонии строгого режима, а Павлу Прокофьеву назначили полтора года исправительных работ с удержанием части зарплаты в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области Фото: пресс-служба губернатора Ульяновской области

Разбирательство хищения бюджетных средств в особо крупном размере при выполнении работ подрядной организации по ремонту и реконструкции административных объектов правительства Ульяновской области длилось с ноября 2021 года. Тогда был арестован бывший первый заместитель главы региона Анатолий Озернов.

По версии следствия, руководитель ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» Павел Прокофьев организовал заключение между управделами и местным бизнесменом Константином Вершининым «фиктивного госконтракта на уборку веток и мусора, чтобы оплатить расходы некоего областного мероприятия» и в сговоре с предпринимателем допустил завышение стоимости работ при ремонте ситуационного центра. Дело Константина Вершинина было выделено в отдельное производство. Бизнесмен был обвинен в завышении стоимости работ при ремонте представительства. Свою вину он признал, подписав досудебное соглашение и дав показания против Анатолия Озернова. В ноябре 2022 года суд приговорил предпринимателя к трем годам ­условно.

Свою вину ни Анатолий Озернов, ни Павел Прокофьев не признали, заявляя, что закон не нарушали. В последнем слове бывший вице-губернатор заявлял, что «попал в жернова политических интриг». В итоге Ленинский районный суд Ульяновска приговорил Анатолия Озернова к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 5,5 млн руб. Решением суда он заключен под стражу сроком на два месяца и пока будет находиться в СИЗО № 7 Москвы. Павлу Прокофьеву назначили полтора года исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства.

В ходе заседания суда выяснилось, что Павел Прокофьев изменил свои показания. Ранее чиновник заявил на допросе, что Анатолий Озернов поручил бывшему директору «Облстройзаказчика» Константину Алексичу, чтобы на торгах по ситуационному центру победила фирма Константина Вершинина. Павел Прокофьев отметил, что лично присутствовал на встрече, когда были даны эти указания. Для снижения возможной конкуренции было предложено включить в соглашение работы, связанные с государственной тайной, что позволило составить аукционную документацию под организацию с лицензией УФСБ России, которая имелась у фирмы Константина Вершинина. Однако позже чиновник сообщил в суде, что лицензия УФСБ для участия в торгах на ремонт ситуационного центра требовалась изначально, а сам он не вступал в преступный сговор.

Ульяновские журналисты также заметили, что у Павла Прокофьева очень высокооплачиваемый адвокат Ирина Савельева. Ее услуги обходятся примерно в 300 тыс. руб. в месяц, а само расследование уголовного дела длится более полутора лет. По данным местных изданий, зарплата регионального чиновника не позволяет рассчитывать на адвоката такого уровня. СМИ связывают относительно мягкий приговор Павлу Прокофьеву и сохранение поста с устойчивыми связями чиновника в команде губернатора Алексея Русских.

Павел Прокофьев также изначально сообщал, что несколько соглашений с местным бизнесменом на вырубку деревьев и снос нежилых построек в Карлинской роще заключили по указанию Анатолия Озернова для выделения Константину Вершинину дополнительных средств. Позже он отрицал свои показания, сославшись на то, что просто ­распереживался.

В правительстве Ульяновской области уточнили, что позиция по Павлу Прокофьеву станет известна только после вступления решения суда в законную силу.

Павел Прокофьев занимает пост руководителя ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» с 2020 года. Он сохранил свою должность и после прихода нового губернатора Алексея Русских, который возглавил регион в 2021 году.

Евгений Чернов