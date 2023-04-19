Коммунисты отказались от Русских

Заксобрание Ульяновской области приняло законопроект об отмене головной части партийных списков на региональных выборах. Инициатором выступила фракция «Единая Россия». За инициативу проголосовали 20 депутатов, в том числе три коммуниста, что идет вразрез с позицией федерального КПРФ. По мнению экспертов, коммунисты, которые поддержали законопроект, таким образом проголосовали против губернатора, члена ЦК КПРФ Алексея Русских и первого секретаря ульяновского обкома КПРФ Алексея Куринного, а также других людей, которые могут представлять партию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Алексей Русских не сможет возглавить первую тройку КПРФ на предстоящих выборах заксобрания Ульяновской области

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Губернатор Алексей Русских не сможет возглавить первую тройку КПРФ на предстоящих выборах заксобрания Ульяновской области

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В Ульяновской области приняли законопроект об отмене общеобластной части партийного списка на региональных выборах. Решение было принято на заседании заксобрания области 19 апреля.

Законопроект был внесен на рассмотрение областного парламента фракцией «Единая Россия» в конце марта. Он вносит изменения в порядок избрания депутатов заксобрания и депутатов представительных органов местного самоуправления, где применяется смешанная система избрания. Законопроект предлагает упразднить головную часть партийных списков.

«Законопроектом дается право объединять территориальные группы в границах не более чем двух од­номандатных округов. Уходим от системы процентной к системе абсолютного числа голосов»,— пояснил на заседании глава регионального исполнительного комитета «Единой России», депутат Константин Долгов.

• В единый день голосования 10 сентября в Ульяновской области состоятся выборы депутатов заксобрания седьмого созыва. Также пройдут избирательные кампании по выборам депутатов в гордуму Димитровграда и советов депутатов городских и сельских поселений в 20 районах области.

Господин Долгов отмечает, что практика отказа многих субъектов от «паровозной системы» при выборах в региональные парламенты — тенденция последних лет: «Это шаг навстречу интересам избирателей, когда от выборов фактически отстраняются “свадебные генералы”, не работающие на территории и ничего не знающие о ней. В новых условиях завоевать сердце избирателя смогут только те политики, которые по-настоящему пользуются авторитетом у жителей Ульяновска и области. Формирование списков при отсутствии общеобластной части не только мешает потенциальной торговле мандатами нечистыми на руку политическими силами, но и повышает легитимность выборных органов власти в глазах жителей», представители фракции ЛДПР выступили против законопроекта. Заместитель председателя заксобрания Ульяновской области Дмитрий Грачев (ЛДПР) подчеркнул, что у партии, безусловно, должно быть лицо: «Мы (четверо депутатов) вообще не примем участие в этом голосовании. Мы отодвинемся от своих рабочих мест, зал мы не покидаем».

Руководитель фракции КПРФ в заксобрании Виталий Кузин отметил, что законопроект — минус для коммунистической партии. По словам депутата, в КПРФ не злоупотребляли «паровозной системой»: «Алексей Куринный, который стоял в списке первым, сам говорил, что если у нас будет большинство в заксобрании, то почему бы не выступить в качестве председателя. В этой части мы всегда делали упор на то, чтобы нас могли лучше обозначить и разобрать среди всех партий, которые там представлены. Именно в отношении нас есть партии-спойлеры „Коммунисты России“. Поэтому для того, чтобы нас отличали от фальшивок, нам необходим достаточно известный человек в этом списке».

В итоге законодательную инициативу поддержали 20 депутатов. Депутаты от ЛДПР не принимали участие в голосовании. «За» проголосовали 15 единороссов, один представитель партии «Коммунисты России», нефракционный депутат Денис Седов, а также три представителя КПРФ.Голоса коммунистов стали решающими в пользу принятия закона, что идет вразрез с позицией федерального КПРФ — ранее в беседе с «Ъ» депутат Госдумы, первый секретарь ульяновского обкома Алексей Куринный сказал, что «общефедеральная позиция — не поддерживать подобные ­изменения».

Виталий Кузин рассказал «Ъ», что планирует запросить итоги голосования и «разобраться детально» в том, как так получилось, что законопроект прошел.

«Подобные изменения в региональное законодательство „Единая Россия“ пытается внести во многих регионах. Это ей нужно, чтобы сделать процесс выборов контролируемым за счет особенностей изменений закона, возможности контроля по дополнительным партийным округам за счет нужного комплектования округов в своих интересах. Это ведет к ослаблению прямой борьбы, с точки зрения прозрачности и конкурентности это, конечно, шаг назад. Мы настроены не поддерживать, но окончательно фракция определится в среду с утра (19 апреля)»,— рассказал ранее Алексей Куринный.

Политический консультант Эрнест Старателев считает, что коммунисты, которые голосовали «за» законопроект, таким образом проголосовали против губернатора Ульяновской области, члена ЦК КПРФ Алексея Русских и Алексея Куринного и других людей, которые могут представлять партию.

«Не понимаю, зачем это партии власти, потому что у нее все хорошо с точки зрения партийных рейтингов. Не понимаю, в чем электоральный смысл этой процедуры»,— говорит эксперт.

По мнению президента общественного фонда «РАПИР» Дмитрия Травкина, от этого изменения правил формирования списков выиграл прежде всего избиратель: «Как показывает практика, за редчайшим исключением, эти хедлайнеры, олицетворяя список, не получают мандат и передают его кому-то. Часть из этих людей малоизвестна. Мне кажется, это некое политическое лукавство. Та же ЛДПР чаще всего злоупотребляет. Когда есть только территориальные группы, такие правила побуждают лиц, которые стоят на первых позициях, вести более активную работу».

Ани Айвазян