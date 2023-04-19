Поддержка напополам

Руководство нижегородского Научно-образовательного центра (НОЦ) попросило региональные власти создать фонд развития инновационных проектов. В национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ Нижегородская область на десятом месте, улучшение позиций поможет привлечь инвесторов в создаваемый научный центр «Квантовая долина», полагают в НОЦ. Ежегодный объем бюджетного финансирования фонда инициатор оценил в 130 млн руб., еще столько же предполагается привлечь за счет крупных заказчиков новых технологий. Также необходимо доработать законодательство о поддержке инновационной деятельности, с чем согласились депутаты заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нижегородский научно-образовательный центр договаривается с региональным правительством о создании фонда развития инновационных проектов, рассказал директор НОЦ Тимур Халитов на заседании комитета заксобрания по экономике. Предлагается кратно увеличить финансирование высокотехнологичных проектов на конкурсной основе с привлечением крупных индустриальных заказчиков. Это поможет поддержать нижегородских исследователей и разработчиков, а также привлечь в регион новых инвесторов и резидентов создаваемого научно-технологического центра «Квантовая долина», полагают в НОЦ. Тимур Халитов сослался на результаты национального рейтинга научно-технологического развития регионов, в котором Нижегородская область заняла десятое место (лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Томская область, Башкортостан и Татарстан).

«К результатам рейтинга можно относиться по-разному, но мы должны понимать, что эти данные влияют не только на инвестиционный, но и на инновационный климат региона, его привлекательность для новых компаний и перспективы их участия в новых научных исследованиях и разработках. Десятое место для Нижегородской области, на мой взгляд, явно не заслуженное», — отметил докладчик.

Сегодня регион занимает четвертое место в России по численности персонала, занятого в научных разработках для промышленности: в этой сфере работают свыше 40 тыс. специалистов.

В 2021 году предприятия направили 90 млрд руб. на научные исследования. «Мы на втором месте по удельному весу затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгрузки продукции. Тратим на инновации много, а выпускаем мало», — уточнил директор НОЦ. Нулевые значения в рейтинге Нижегородская область получила по показателям наличия фонда поддержки научно-технологического развития и бюджетных расходов на научные исследования. Для достижения хотя бы 25% по этим показателям необходимо направлять на исследования 0,05% расходов консолидированного бюджета. По подсчетам господина Халитова, ежегодно на эти цели необходимо расходовать 130 млн руб. из областной казны. Еще столько же, по его словам, готовы предоставить крупные компании — заказчики стартапов, с которыми у НОЦ уже есть опыт работы.

Подобный конкурс по разработке дефектоскопов для диагностики рельсов проводился вместе с РЖД, бюджет в 60 млн руб. регион и железнодорожники внесли пополам. Технические задания разработчикам и инженерам готовы предоставить другие крупные компании, заверил Тимур Халитов.

Содержание фонда не потребует дополнительного финансирования, им готова распоряжаться управляющая компания НОЦ, которая за время своей работы привлекла 1 млрд руб. поддержки для резидентов, а их число за год увеличилось почти вдвое, до 64 компаний. Кроме того, в прошлом году стартовал проект по созданию ИНТЦ «Квантовая долина» с льготным налоговым режимом для инноваторов.

Предполагается, что к 2038 году в него привлекут около 200 резидентов с инвестициями в стартапы и разработки.

Параллельно с созданием фонда предложено доработать региональные нормы поддержки инновационных проектов. В частности, требуется определить критерии получения субсидий на НИОКР, увеличить срок господдержки по инновационным продуктам и проектам и утвердить перечень объектов (технопарки, IT кампус и т.д.), в которых компании-резиденты и делоперы — строители инфраструктуры могли бы получать поддержку.

Замминистра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова отметила, что регионам не хватает поддержки инновационных проектов полного цикла, так как гранты выдаются на определенную стадию реализации проекта. Идти нужно от обратного, финансируя весь процесс от технического задания конечного пользователя до создания технологии, полагает она.

Сегодня меры поддержки инноваций в регионе недостаточны: субсидии на эти цели с 2006 года составили 130 млн руб., такая сумма нужна ежегодно. Депутаты в целом согласились с Тимуром Халитовым и решили доработать областной закон.

«Закон существует, но похвастаться особо не чем. Необходим мониторинг, открываются неплохие перспективы для развития этой деятельности», — резюмировал председатель комитета Игорь Норенков. По этому поводу решено сформировать рабочую группу из депутатов, руководства НОЦ и членов правительства Нижегородской области.

Владимир Зубарев