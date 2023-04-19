Депутаты пошли в укрытия

Около 80% защитных сооружений гражданской обороны (бомбоубежищ) в Нижнем Новгороде находятся в плохом состоянии и не готовы принять людей в случае необходимости. Если отремонтировать все объекты, укрыться в них смогут 190 тыс. жителей из населения города в 1,25 млн человек. В качестве возможных укрытий в мэрии предлагают подвалы многоквартирных домов и погреба в частном секторе. В 2023 году власти выделили 88 млн руб. на ремонт 41 муниципального бомбоубежища, но необходимо еще более 200 млн руб. Депутаты гордумы считают, что подготовка укрытий должна получить приоритетное финансирование в вопросах гражданской обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В городской думе решили оценить состояние бомбоубежищ Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В городской думе решили оценить состояние бомбоубежищ Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего 20% имеющихся в Нижнем Новгороде бомбоубежищ готовы принять людей в случае возникновения такой необходимости. В Нижнем Новгороде насчитывается 496 бомбоубежищ, находящихся в федеральной, государственной, муниципальной, частной собственности или вообще не имеющих собственников. Их фактическая вместимость составляет 190 тыс. человек. Однако из общего количества к приему людей полностью готовы 47 укрытий, 59 ограниченно готовы, не готовы 390 объектов. Такие цифры были приведены в докладе городской администрации на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.

Также на территории города было определено более 3,1 тыс. подвальных помещений, которые предлагается использовать в качестве гражданских укрытий для 915 тыс. человек. Из нижегородских подвалов полностью готовы 2,2 тыс. помещений. Не готовы 105 подвалов. Еще более 800 нельзя использовать по различным причинам: от недостаточной высоты помещений до транзитных труб и прочих коммуникаций, мешающих проходу людей (пока власти для них подобрали 102 альтернативных помещения). Еще около 150 тыс. человек, по выкладкам городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры, смогут укрыться в погребах и подвалах частного сектора.

В мэрии полагают, что если привести в надлежащее состояние подвалы многоквартирных домов и все прочие места укрытий, они смогут принять 1,25 млн человек — все население Нижнего Новгорода.

Заместитель директора департамента Сергей Самсонов в гордуме рассказал и о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения граждан (РАСЦО), в Нижнем Новгороде она включает в себя 82 звуковые точки. Кроме того, на территории города дополнительно установлено 11 сирен, еще 132 акустические установки оповещения вмонтированы в городские «умные остановки». Работу по установке дополнительных точек оповещения планируется продолжить, сообщил чиновник.

Заместитель председателя гордумы Николай Сатаев считает, что администрации необходимо поменять приоритеты при проведении мероприятий по гражданской обороне, а дополнительные сирены «только напугают народ». «Мы и так не знаем, куда бежать и где прятаться. Если наступит паника, воющие сирены только навредят. Сегодня упор нужно делать на подготовку укрытий, выбрать это приоритетом для финансирования. Это вопрос номер один. Я не говорю, что мы боимся каких-то налетов, но всегда должны помнить, что враг не дремлет», — сообщил депутат.

Он предложил думской комиссии обратиться к мэру Юрию Шалабаеву с предложением увеличить финансирование ремонта бомбоубежищ.

Сергей Самсонов ответил, что за муниципалитетом числится только 143 бомбоубежища, из них на начало года 122 были далеки от нормативного состояния. Администрация города ранее выделила 88 млн руб. на ремонт 41 объекта, который нужно завершить до конца года. Чтобы привести в порядок остальные, необходимо еще более 206 млн руб., в городском бюджете этих средств не заложено.

«Кроме того, по указу президента РФ все находящиеся в федеральной собственности бомбоубежища также должны быть переданы в муниципальную собственность, сейчас идет работа по их обследованию», — добавил чиновник.

Депутат Владимир Аношкин полагает, что в этих условиях государственная жилищная инспекция должна потребовать от домоуправляющих компаний провести минимальные работы по подготовке подвалов в многоквартирных домах. Председатель комиссии по городскому хозяйству Карим Ибрагимов отметил, что в муниципальных бомбоубежищах работа «более-менее движется», в отличие от федеральных и ведомственных объектов.

«В советское время свои бомбоубежища были на любом мало-мальски значимом предприятии. Практически все они сейчас заброшены, реальные собственники есть у 10% объектов в лучшем случае», — посетовал он. По итогам обсуждения депутаты договорились не позднее июня провести выездное совещание с осмотром муниципальных бомбоубежищ.

Кроме того, в гордуме решили разобраться, хватит ли у них полномочий, чтобы обязать частных собственников объектов ГО и ЧС привести их в порядок.

Андрей Репин