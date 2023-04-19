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Главные новости за 19 апреля. Воронеж, Белгород, Тамбов, Липецк

В Тамбовской области бывший проректор Мичуринского агроуниверситета Галина Короткова получила три года условно за хищение 10 млн рублей.

Взрыв гранаты в Белгороде, в результате которого погиб человек, произошел из-за пьяной ссоры: под уголовное дело попал 27-летний местный житель.

Росприроднадзор через суд потребовал 5,89 млрд рублей у левобережных очистных сооружений за ущерб водохранилищу Воронежа.

В Тамбове власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации из-за обмеления реки Цна.

Московская компания «Южнефтегазстрой» получила контракт на реконструкцию системы теплоснабжения восточной части воронежского райцентра Лиски за 1,1 млрд рублей.

Власти Белгорода оценили в 1,8 млрд рублей реконструкцию Центрального парка.

В Липецке на срочное расселение могущего обрушиться в любой момент дома выделяется 370 млн рублей.

В Белгородской области с 20 апреля по 10 мая будет действовать особый противопожарный режим.

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