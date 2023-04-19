Приведший к гибели человека взрыв гранаты в Белгороде произошел из-за пьяной ссоры

Белгородское управление СКР возбудило уголовное дело против взорвавшего гранату 27-летнего жителя Белгорода об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом рассказали в ведомстве.

Имя фигуранта не раскрывается. По версии следствия, 18 апреля он вместе со своим 32-летним знакомым гостил у 51-летней женщины на улице Серафимовича в Белгороде. «Между находящимся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемым и двумя его знакомыми произошла словесная ссора», — рассказали в СКР. Фигурант «решил разрешить конфликтную ситуацию, принеся во двор указанного домовладения гранату и приведя ее в действие».

В итоге 32-летний мужчина скончался на месте от полученных ранений. Женщина и фигурант доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Жизни потерпевшей ничего не угрожает, отметили в ведомстве.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы следы преступления. Также назначено несколько судебных экспертиз.

Александр Прытков

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