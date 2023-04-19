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Бывший проректор Мичуринского агроуниверситета Галина Короткова получила условный срок за мошенничество

Мичуринский горсуд Тамбовской области приговорил бывшего проректора Мичуринского аграрного университета Галину Короткову к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Также Галина Короткова оштрафована на 400 тыс руб.

По версии следствия, в 2019 году агроуниверситет получил 25 млн руб. субсидии на реализацию комплексного проекта по созданию высокотехнологичного производства. Галина Короткова с теперь уже бывшим ректором Вадимом Бабушкиным и директором Инжинирингового центра университета Андреем Завражновым похитили 10 млн руб., считает следствие.

Расследование против экс-проректора было завершено в конце марта. В середине апреле уголовное дело Вадима Бабушкина и Андрея Завражнова также дошло до суда.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Расследованием занималось областное управление СКР. Галина Короткова признала вину и заключила досудебное соглашение. Ее уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Ученых интегрировали в дело».

Александр Прытков

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