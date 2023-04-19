Власти выделяют 370 млн рублей на срочное расселение аварийного дома в Липецке

По инициативе губернатора Игоря Артамонова на переселение липчан из дома №16 по улице 9-й микрорайон в Липецке выделено 370 млн руб. Об этом мэр Липецка Евгения Уваркина рассказала на встрече с жителями аварийного здания.

По словам госпожи Уваркиной, средства будут доведены до города в конце мая на сессии облсовета. «В ускоренном порядке готовим процедуру независимой оценки жилья, чтобы уже в июне те, кто решит забрать выкупную стоимость, могли получить средства», — отметила она.

Проведенная по заказу Следственного комитета государственна экспертиза признала шесть подъездов дома аварийными. «В них существует угроза внезапного обрушения. Сейчас остро стоит вопрос вашей безопасности. Вам необходимо переехать в кратчайшие сроки. Крайний срок — 1 мая», — рассказала жителям Евгения Уваркина.

Мэрия готова предоставить маневренный жилфонд. Также липчане могут снять схожее жилье и получить компенсацию: 11,5 тыс. руб. в месяц за однокомнатную квартиру, 14 тыс. за «двушку», 20 тыс. за «трешку» и 23 тыс. за четырехкомнатную. При этом в обоих случаях город также частично компенсирует траты на коммунальные услуги.

Власти рассчитывают, что те, кто выберет обмен на равнозначную по площади квартиру, смогут отпраздновать новоселье в первом полугодии 2024 года. Евгения Уваркина добавила, что в индивидуальном порядке будут рассмотрены заявки на предоставление транспорта для переезда и финансовой поддержки.

Пятиэтажный дом на восемь подъездов и 120 квартир был построен в 1972 году. С сентября 2021 года там введен режим повышенной готовности. В марте 2022 года дом был признан аварийным. Согласно техническому заключению, в несущих и ограждающих конструкциях выявлены критические отклонения от нормативных требований. В частности, в результате просадки фундаментов и деформаций за последние 20 лет увеличиилсь трещины в несущих стенах.

О развитии Липецка по новому генплану читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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