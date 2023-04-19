В Белгородской области введен особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Белгородской области объявлен с 20 апреля по 10 мая 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Такое решение власти приняли в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, возникновением в лесах высокой пожарной опасности и наличием возгораний «на сопредельных с лесным фондом территориях». Во время действия режима ограничено пребывание граждан в лесах области: въезд на машина, различные мероприятия. Запрещено разводить костры и проводить работы, связанные с применением открытого огня, машин и механизмов.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима взимаются в увеличенном размере: от 4 до 5 тыс. руб. для граждан, от 20 до 40 тыс. для должностных лиц и от 300 до 500 для юрлиц.

Первый в 2023 году лесной пожар в Черноземье зафиксирован в Тамбовской области. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», он произошел на площади 0,4 га.

О прогнозе на лесные пожары в Черноземье в 2023 году читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте