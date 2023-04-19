В Тамбове власти ввели режим ЧС из-за обмеления реки Цна

Локальный режим чрезвычайной ситуации введен в Тамбове с 18 апреля из-за снижения уровня воды на реке Цна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Максим Косенков. Режим будет действовать на канале реки и тамбовского водохранилища в границах улиц Набережная, Андреевская, Степан Разина и Рассказовского шоссе.

Введение ЧС позволит начать срочные работы по обустройству технической перемычки на плотине в пригородном лесу «строго по разработанному проекту» и поднять уровень воды в реке уже к майским праздникам, отметил Максим Косенков. Он заверил, что негативных экологических последствий власти не допустят.

Вечером 18 апреля стало известно, что контракт на капремонт плотины за 300,4 млн руб. получила местная компания «Стинэк». Она же займется расчисткой русла Цны за 359,7 млн. Все работы должны быть завершены в четвертом квартале 2025 года.

Кроме того, городские власти решили провести рейды для выявления «возможных незаконных» загрязнений реки, в том числе сброс неочищенных сточных вод. Также власти намерены сами очистить прибрежные зоны и пригласить горожан ан уборку набережных.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «За Цной не постоим».

Александр Прытков

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