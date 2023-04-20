Газовым турбинам расчистят место

Как выяснил “Ъ”, госсовет по энергетике рекомендовал правительству с 2028 года строить ежегодно по 2 ГВт ТЭС на российских газовых турбинах. Предлагается также продолжить отборы проектов модернизации ТЭС после 2031 года, чтобы обеспечить заказ для производителей турбин. Стоимость 2 ГВт таких станций, по оценкам аналитиков, может составить 200 млрд руб. Однако эксперты сомневаются в реалистичности этих планов из-за слабой готовности машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Половину объема программы модернизации старых ТЭС могут отдать под строительство энергоблоков на российских газовых турбинах. Госсовет по энергетике рекомендовал правительству проработать такой вопрос, следует из протокола совещания (“Ъ” видел документ от 1 марта). Размер специальной квоты для парогазовых установок (ПГУ) может составить 2 ГВт в год. Новые правила предлагается ввести на ближайшем конкурсе, где будут разыграны проекты с запуском в 2028 году. Вместе с тем госсовет также рекомендовал правительству проработать вопрос продления программы модернизации старых ТЭС после 2031 года.

Судя по протоколу, основная цель предложений — создать гарантированный заказ на турбины «ОДК-Сатурн» «Ростеха» (машина ГТД-110М) и «Силовых машин» (машины ГТЭ-65, ГТЭ-170). ОДК для поддержания производства нужно выпускать в год три-четыре машины, а «Силмашу» — шесть-десять. Энергоблоки на этих машинах будут окупаться за счет промышленности, которая будет платить за их энергию по более высокой цене.

Продление программы модернизации за пределы 2031 года, по мнению «Совета производителей энергии» (СПЭ, объединяет генкомпании РФ), создаст «системный долгосрочный заказ» на турбины, позволит «сформировать справедливую цену на продукцию и обеспечить сквозную серийность для поставщиков всех уровней».

Пока в программе модернизации отобраны только шесть блоков на российских турбинах с запуском в 2025–2028 годах общей мощностью 1,8 ГВт и суммарным CAPEX в 118 млрд руб. Судя по прошлым конкурсам, суммарный CAPEX проектов ПГУ на 2 ГВт в последующих отборах может составлять 177–200 млрд руб., подсчитал Олег Дудихин из Kept. Объем платежей оптового энергорынка за их энергию может колебаться от 37 млрд до 41 млрд руб. в год, отмечает он.

Представители Минэнерго на заседании отметили, что пока фактически нет готовых газотурбинных установок, соответствующих требованиям локализации. Министерство предложило обеспечить контроль за созданием машин, чтобы не допустить срыва сроков запуска энергоблоков. В СПЭ заявили “Ъ”, что на площадке Минэнерго «продолжаются консультации по особенностям участия ПГУ в отборах».

В «Ростехе» одобряют инициативу и считают возможным отдать под проекты ПГУ весь объем программы модернизации (4 ГВт в год), напоминая о своей успешно испытанной машине ГТД-110М (поставлена на строящуюся ТЭС «Ударная» в Тамани). «Купить турбины западных поставщиков теперь невозможно. И это замечательно. Даже если бы они вдруг захотели вернуться, их следовало бы запретить раз и навсегда, так как они проявили себя максимально недружественно»,— заявили “Ъ” в госкорпорации.

«Силмаш» выступает за продолжение отборов ПГУ с отдельной квотой в 2 ГВт в год с октября 2023 года и за увеличение квоты до 4 ГВт с 2025 года, заявил “Ъ” гендиректор компании Александр Конюхов. По его оценкам, этот долгосрочный отраслевой заказ позволит обеспечить производство не менее семи-восьми турбин в год, развить технологии на сотне заводов-поставщиков и «окончательно закрепить технологический суверенитет страны» в производстве газовых турбин.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что в энергосистеме нет столько мощности, сколько предлагается модернизировать: «Квоту для проектов с ПГУ необходимо сделать заметно меньше суммарной мощности, которую могут произвести энергомашиностроители, иначе цена проектов будет завышаться из-за отсутствия конкуренции».

ПГУ-блоки мощностью 2 ГВт потребуют 10–25 штук газовых турбин в зависимости от мощности, говорит независимый аналитик Юрий Мельников. В этих условиях пуск такого объема станций в 2028 году — нереалистичная задача, считает он. Юрий Мельников затрудняется предположить, в каком конкретно году энергетики смогут запускать по 2 ГВт ПГУ на российских машинах. «Все зависит от реальных возможностей машиностроителей, но пока в публичном пространстве нет сведений о выходе кого-либо из поставщиков на коммерческий образец»,— говорит он.

Полина Смертина, Татьяна Дятел