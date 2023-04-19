Омоновца подстрелили в ходе артподготовки

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга сегодня зарегистрировал ходатайство СКР о продлении ареста стороннику запрещенной в РФ террористической организации «Артподготовка» Тиграну Хачикяну, которого 24 февраля заключили под стражу за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Теперь ему также вменяется в вину покушение на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тигран Хачикян

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Тигран Хачикян

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщили «Ъ» в Объединенной пресс-службе судов города, новое обвинение Тиграну Хачикяну предъявили еще 2 марта. Ранее он сознался в содеянном лишь частично, однако на данный момент по всем имеющимся эпизодам свою вину он признал полностью. Из представленных в суде материалов дела следует, что Тигран Хачикян является сторонником запрещенной в РФ террористической организации «Артподготовка».

По версии следствия, новое уголовное дело строится на том, что Хачикян изготовил более 500 листовок с различными надписями, которые содержали «призывы к посягательству на жизнь государственного деятеля». В материалах дела говорится, что листы мужчина собирался раскидать на улице, чтобы «привлечь внимание широкого круга лиц». Кроме того, следствие утверждает, что у задержанного также были найдены бутылки с зажигательной смесью, два ружья, травматический пистолет и боеприпасы.

24 февраля Тигран Хачикян был схвачен полицией у входа на станцию метро «Гостиный двор», после того как, предположительно, дважды выстрелил в сотрудника петербургского отряда ОМОН «Бастион» Николая Суся. Состояние полицейского оценивается врачами на данный момент как стабильное.

Сам мужчина рассказал, что не собирался стрелять в омоновца, а планировал бросить «коктейль Молотова» в полицейский автомобиль.

На следующий день Тиграну Хачикяну предъявили первое обвинение и поместили в СИЗО.

Движение «Артподготовка» (признано террористической, экстремистской организацией и запрещено, внесено в соответствующий реестр ФСБ) известно тем, что в разное время по всей России у его сторонников при задержании находили огнестрельное оружие, взрывные устройства и листовки антиправительственного содержания. Кроме того, некоторые участники дела «Нового величия», осужденные за создание экстремистского сообщества, также познакомились друг с другом в Telegram-чате «Артподготовки». Лидер этой организации Вячеслав Мальцев признан иноагентом, а также включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В России он заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург