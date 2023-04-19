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Коммерсантъ FM
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обновлено 18:40

В Баку разбили 100 могил на русском кладбище

Управление полиции Сабунчинского района Баку возбудило уголовное дело по статье о надругательстве над могилами по факту разгрома на христианском кладбище в поселке Забрат, сообщило посольство РФ в Азербайджане в Telegram-канале. По словам дипломатов, в инциденте пострадало около 100 могил.

«Учитывая масштаб этой неблаговидной акции, ее трудно считать случайной хулиганской выходкой. Печально, что такое произошло в Азербайджане, проводящем политику толерантности и мультикультурализма»,— заявили в посольстве.

Вместе с тем сотрудники посольства поблагодарили руководство Азербайджана за оперативную реакцию на инцидент. В посольстве заявили, что получили от властей заверение в том, что разбитые надгробия восстановят.

Кладбище в Забрате — не первое христианское кладбище в Азербайджане, подвергшееся нападению. До этого вандалы громили захоронения на кладбищах в поселках Бина, Сурханы и Сабунчи.

По поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой помощник президента Зейнал Нагдалиев осмотрел могилы на поврежденном кладбище и встретился с жителями (в том числе, с представителями русской общины), сообщило агентство «Азертадж».

Также в соответствии с поручением президента на территории кладбища начались работы по благоустройству. Сломанные надгробия восстановят, а территорию погоста обнесут забором.

Григорий Лейба

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