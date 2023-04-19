Снят с должности начальник УВД Нижнего Новгорода

Начальник управления МВД России по Нижнему Новгороду Андрей Басов был выведен за штат по распоряжению руководства областного главка, сообщили источники «Ъ-Приволжье» в полиции. Якобы формальным поводом послужили несоответствия в декларации о доходах.

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В областном управлении МВД официально сообщили лишь то, что полковник полиции Андрей Басов «проходит процедуру увольнения из органов внутренних дел». Обязанности начальника городского управления временно исполняет заместитель Олег Соколов.

Андрей Басов было назначен начальником полиции Нижнего Новгорода в декабре 2019 года, до этого он служил в ОВД Выксы и Выксунского района.

Иван Сергеев