В промзоне пригорода Нижнего Новгорода произошел крупный пожар

Пожарные тушат крупный пожар в промышленной зоне Дзержинска в Нижегородской области. Как сообщили в главном управлении МЧС по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в 12:47. Прибывшие подразделения зафиксировали горение склада на площади 4 тыс. кв. м, по предварительной информации, пострадавших нет.

В тушении пожара задействованы 32 человека и 8 единиц техники, пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти. В Роспотребнадзоре уточнили, что возгорание возникло на территории ООО «НПК "Астат"», специалисты выехали на место и отобрали пробы атмосферного воздуха для лабораторных исследований на предмет загрязнения. Как указано на сайте ООО «НПК "Астат"», компания — поставщик химического сырья.

Роман Кряжев, Нижний Новгород