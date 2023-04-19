Прокуратура проверит поездки экс-мэра Ярославля в Подмосковье на служебном транспорте

Прокуратура проверит главу городского округа Люберцы в Московской области Владимира Волкова. Обращение в надзорный орган направила контрольно-счетная палата Ярославля — она просит проверить его поездки за пределы города на служебном транспорте без оформления командировок в бытность мэром.

Как сообщил на заседании муниципалитета председатель палаты Владимир Бондарь, во время проверки расходования средств городского бюджета в МКУ «Служба транспорта и технического обеспечения» в 2021–2022 годах, аудиторы установили, что в этот период 33 раза был превышен месячный лимит пробега автомобилей без документов, обосновывающих необходимость поездок.

110 поездок за пределы города без оформления необходимых документов с пробегом 59 075 км зафиксировано на автомобиле Toyota Camry, котором пользовался бывший тогда мэром Ярославля Владимир Волков. По словам господина Бондаря, именно в Московскую область и ездил служебный автомобиль.

«Мы констатировали факты, что были выезды в Московскую область без командировочного предписания. Мы все это оформили, передали материалы в прокуратуру, они ими занимаются»,— сказал на заседании муниципалитета Ярославля Владимир Бондарь.

Как говорится в письме контрольно-счетной палаты в муниципалитет Ярославля (имеется в распоряжении «Ъ»), также служебный автомобиль мэра ездил в Москву и другие населенные пункты. В целом на эти поездки было израсходовано 326,3 тыс. руб. на оплату бензина. При этом аудиторы не зафиксировали поездок за пределами рабочего времени за исключением поездок на Парад Победы в Москву.

В целом лимит мэра на поездки составлял 5400 км в месяц. Этот лимит глава города превысил 13 раз с января 2021 года по май 2022 года.

Контрольно-счетная палата признала расходование средств на поездки за пределы города без командировок неэффективным. «Мы это квалифицировали как неэффективное расходование, потому что у нас не хватило нормативно-правовой базы, которая бы нам позволила это квалифицировать как незаконные расходы»,— уточнил господин Бондарь.

Кроме мэра города существенное превышение лимитов было установлено на автомобиле Ford Mondeo, которым пользовался директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Также по итогам проверки МКУ «Служба транспорта и технического обеспечения» рекомендовано обратиться в мэрию города Ярославля для уточнения порядка убытия мэра города Ярославля и его заместителей в служебные командировки за пределы города Ярославля.

Антон Голицын, Ярославль