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Коммерсантъ FM
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В Иркутске рядового приговорили к пяти годам колонии за уклонение от службы

Иркутский гарнизонный военный суд признал рядового Дениса Куренкова виновным в уклонении от прохождения военной службы. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

«Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, 24 сентября 2022 года без уважительных причин не явился к установленному времени на службу»,— говорится в сообщении суда.

Уточняется, что 11 января 2023 года Денис Куренков прибыл в военный следственный отдел добровольно.

О рекомендациях Верховного суда при рассмотрении дел на время боев и подготовки к ним — в материале «Ъ» «Военным пропишут особый период».

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