Полис ОСАГО можно будет приобрести на месяц

Во вторник, 18 апреля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении минимального срока действия полиса ОСАГО до одного месяца. Это изменение вносится в целях снижения количества случаев использования автомобилей без полиса. Сегодня автовладельцы вправе заключать договоры ОСАГО с учетом ограниченного использования транспортных средств в течение трех и более месяцев в году.

Правительство поддержало законопроект с условием доработки его к второму чтению. Там считают необходимым «предусмотреть возможность самостоятельного определения страховщиком тарифной политики для краткосрочных договоров ОСАГО», поскольку при таком кратковременном страховании присутствуют повышенные риски наступления страхового случая и совершения мошенничества. К тому же предлагается предоставить страховщикам право устанавливать отсрочку начала действия таких договоров после подачи заявления об их заключении.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают, что договоры ОСАГО сроком на один месяц приведут к дополнительным расходам автомобилистов. Двенадцать полисов ОСАГО сроком на один месяц окажутся дороже обычного годового полиса обязательной «автогражданки». При этом краткосрочные договоры убыточнее, чем договоры сроком на год. Согласно статистике РСА, средняя выплата по краткосрочным договорам ОСАГО, у которых период использования попадает на теплое время года, по итогам 2022 года составляет 112,4 тыс. руб., что примерно в полтора раза выше, чем средняя выплата в целом. Поэтому премия по договору со сроком действия один месяц будет заметно больше, чем 1/12 от стоимости годового договора, уверяют в РСА.

В РСА также считают, что подобные полисы могут снизить защищенность потерпевших в ДТП. В настоящее время при заключении годового полиса ОСАГО можно указать период использования автомобиля сроком от трех месяцев. Если автовладелец, заключивший такой договор, станет виновником аварии вне этого периода, потерпевший в ДТП все равно получит выплату от страховой компании, а страховщик затем предъявит регрессное требование к виновнику.

Между тем, по мнению страховщиков, такие полисы могут подойти для разовых поездок. Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев полагает, что данный полис наиболее актуален для обеспеченных людей, обладающих несколькими транспортными средствами и крайне редко использующих некоторые из них для разовых выездов.

Юлия Пославская