Подсудное дело

Вчера стало известно, что ближайший матч «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) рассудит арбитр Виталий Мешков. Он недавно вернулся на поле после скандала, случившегося в игре между «Спартаком» и «Уралом», в которой Мешков допустил несколько грубых ошибок, повлиявших на результат. Тема судейства может выйти на первый план в субботу, когда встретятся «Зенит» и «Динамо», потому что в памяти еще матч этих команд в Кубке России, завершившийся драматически для петербуржцев, которые вылетели из турнира, и для арбитра Евгения Кукуляка: его отстранили от обслуживания игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург) на стадионе «Открытие Арена». Главный судья Виталий Мешков во время матча (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Матч между командами «Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург) на стадионе «Открытие Арена». Главный судья Виталий Мешков во время матча (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Тема судейских назначений стала волновать болельщиков в последние годы едва ли не больше, чем стартовые составы команд на матчи. Раньше фамилию арбитра узнавали разве что по ходу игры — если тот попадал в центр внимания. Сейчас влияние судей на матчи стало слишком велико. Отчасти это можно объяснить внедрением VAR — системы видеопомощи рефери. Она должна была облегчить работу судьям во всем мире. Но в случае с Россией, все пошло в соответствии с поговоркой Виктора Степановича Черномырдина «Хотели как лучше...»

Российские судьи почему-то используют VAR по-своему. Хотя даже их начальство, когда только новшество пришло в нашу страну, объясняли: VAR — это, дескать, для того, чтобы фиксировать грубые ошибки: например, кто-то сыграл рукой в штрафной площади или сделал подножку сопернику. Чтобы исключить случаи вопиющей несправедливости. В ситуациях «50 на 50» видеоповторы использовать не надо.

Наши судьи все делают наоборот. Те, кто сидит за мониторами в специальной VAR-комнате. Они просматривают каждый спорный эпизод и почти все время зовут к экрану главного арбитра в поле. Даже если произошел незначительный контакт в штрафной или мяч случайно отскочил в руку защищающегося игрока. Естественно, в замедленном повторе можно рассмотреть великое множество эпизодов, связанных с борьбой. Причем таких, какие никогда не увидит «в прямом эфире» арбитр, работающий в поле.

Из-за этого возросло количество пенальти и карточек. Но это было бы полбеды. Теперь часто происходит так, что в одних эпизодах фиксируется нарушение правил, а в других, точно таких же,— нет. И никто не понимает, почему так происходит. Многие футболисты стали извлекать из новых возможностей реальную выгоду. Один из них — форвард «Ростова» Николай Комличенко. Он просто входит в чужую штрафную, обхватывает соперника и падает с ним на газон. Арбитры, которые называются видеопомощниками, находят в таких эпизодах нарушение правил. Главный судья, посмотрев повтор, назначает пенальти. В итоге «Ростов» обновил в этом сезоне рекорд по количеству 11-метровых в чемпионате России: 14 раз игрокам этой команды предоставился шанс пробить с точки.

Этим занимаются не только игроки «Ростова», но и других команд. Все чаще тренеры «выстраивают» под VAR тактику игры. Если в двух словах, то она сводится к тому, чтобы искать контакт с соперником, а не с мячом. И падать при любом толчке.

Так, например, было в матче Кубка России между «Зенитом» и «Динамо», состоявшемся 17 марта на «Газпром Арене». Там в одном из эпизодов Клаудиньо попал по ноге форварду «Динамо» Константину Тюкавину в штрафной гостей. Но арбитр Евгений Кукуляк не назначил 11-метровый. Причем даже после того, как его подозвали к монитору. Проявил принципиальность — контакт был незначительный. Хозяева в итоге все равно проиграли дуэль в серии пенальти (основное время завершилось со счетом 1:1). Но шум после матча на тему судейства поднялся страшный. Кукуляка заподозрили в том, что он судил в пользу «Зенита». Теперь он больше не судит. Хотя какой-то катастрофической ошибки судья не допустил. Точно такой же эпизод произошел чуть позже в матче чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом». Там судья не поставил пенальти в ворота москвичей после того, как их игрок Роман Зобнин подбил в своей штрафной ногу защитника грозненской команды Андрея Семенова. Никакого шума по поводу судейства не было — потому что пострадала менее известная команда.

А, например, тот же Зобнин картинно упал в чужой штрафной во время матча «Спартака» и «Динамо» после контакта с соперником. В ворота бело-голубых был назначен пенальти. «Спартак» сравнял счет — 3:3. Позже Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза решила, что тот пенальти был назначен неправильно. Хотя судья Сергей Иванов смотрел повтор момента и не изменил своего первоначального решения. Теперь он тоже не судит.

Несколько туров находился «в опале» арбитр Виталий Мешков. Он испортил себе историю и заодно юбилей — 200 матчей в РПЛ — когда обслуживал матч 18-го тура между «Спартаком» и «Уралом». Там Мешков поспешил со свистком в моменте, когда красно-белые забивали победный гол, также он не назначил пенальти в ворота «Спартака». В общем, «напорол» по полной. Его отстранили от судейства. Но потом вернули — судей с более или менее приличной квалификацией сейчас мало. Хотя им подняли зарплату: теперь тот, что работает в поле, получает за матч 200 тыс. рублей, видеоарбитр — 100 тыс. Вчера Виталий Мешков получил назначение на матч 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо», который пройдет в ближайшую субботу на «Газпром Арене».

Игра будет принципиальной не только потому, что петербуржцы постараются взять реванш за поражение в Кубке России, но и потому, что клубу «Динамо» 18 апреля исполнилось 100 лет и в матче с «Зенитом» его игроки будут из кожи вон лезть ради победы.

Кирилл Легков