Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подсудное дело

«Зенит» готовится принять «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Вчера стало известно, что ближайший матч «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) рассудит арбитр Виталий Мешков. Он недавно вернулся на поле после скандала, случившегося в игре между «Спартаком» и «Уралом», в которой Мешков допустил несколько грубых ошибок, повлиявших на результат. Тема судейства может выйти на первый план в субботу, когда встретятся «Зенит» и «Динамо», потому что в памяти еще матч этих команд в Кубке России, завершившийся драматически для петербуржцев, которые вылетели из турнира, и для арбитра Евгения Кукуляка: его отстранили от обслуживания игр.

Матч между командами «Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург) на стадионе «Открытие Арена». Главный судья Виталий Мешков во время матча (справа)

Матч между командами «Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург) на стадионе «Открытие Арена». Главный судья Виталий Мешков во время матча (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Матч между командами «Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург) на стадионе «Открытие Арена». Главный судья Виталий Мешков во время матча (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Тема судейских назначений стала волновать болельщиков в последние годы едва ли не больше, чем стартовые составы команд на матчи. Раньше фамилию арбитра узнавали разве что по ходу игры — если тот попадал в центр внимания. Сейчас влияние судей на матчи стало слишком велико. Отчасти это можно объяснить внедрением VAR — системы видеопомощи рефери. Она должна была облегчить работу судьям во всем мире. Но в случае с Россией, все пошло в соответствии с поговоркой Виктора Степановича Черномырдина «Хотели как лучше...»

Российские судьи почему-то используют VAR по-своему. Хотя даже их начальство, когда только новшество пришло в нашу страну, объясняли: VAR — это, дескать, для того, чтобы фиксировать грубые ошибки: например, кто-то сыграл рукой в штрафной площади или сделал подножку сопернику. Чтобы исключить случаи вопиющей несправедливости. В ситуациях «50 на 50» видеоповторы использовать не надо.

Наши судьи все делают наоборот. Те, кто сидит за мониторами в специальной VAR-комнате. Они просматривают каждый спорный эпизод и почти все время зовут к экрану главного арбитра в поле. Даже если произошел незначительный контакт в штрафной или мяч случайно отскочил в руку защищающегося игрока. Естественно, в замедленном повторе можно рассмотреть великое множество эпизодов, связанных с борьбой. Причем таких, какие никогда не увидит «в прямом эфире» арбитр, работающий в поле.

Из-за этого возросло количество пенальти и карточек. Но это было бы полбеды. Теперь часто происходит так, что в одних эпизодах фиксируется нарушение правил, а в других, точно таких же,— нет. И никто не понимает, почему так происходит. Многие футболисты стали извлекать из новых возможностей реальную выгоду. Один из них — форвард «Ростова» Николай Комличенко. Он просто входит в чужую штрафную, обхватывает соперника и падает с ним на газон. Арбитры, которые называются видеопомощниками, находят в таких эпизодах нарушение правил. Главный судья, посмотрев повтор, назначает пенальти. В итоге «Ростов» обновил в этом сезоне рекорд по количеству 11-метровых в чемпионате России: 14 раз игрокам этой команды предоставился шанс пробить с точки.

Этим занимаются не только игроки «Ростова», но и других команд. Все чаще тренеры «выстраивают» под VAR тактику игры. Если в двух словах, то она сводится к тому, чтобы искать контакт с соперником, а не с мячом. И падать при любом толчке.

Так, например, было в матче Кубка России между «Зенитом» и «Динамо», состоявшемся 17 марта на «Газпром Арене». Там в одном из эпизодов Клаудиньо попал по ноге форварду «Динамо» Константину Тюкавину в штрафной гостей. Но арбитр Евгений Кукуляк не назначил 11-метровый. Причем даже после того, как его подозвали к монитору. Проявил принципиальность — контакт был незначительный. Хозяева в итоге все равно проиграли дуэль в серии пенальти (основное время завершилось со счетом 1:1). Но шум после матча на тему судейства поднялся страшный. Кукуляка заподозрили в том, что он судил в пользу «Зенита». Теперь он больше не судит. Хотя какой-то катастрофической ошибки судья не допустил. Точно такой же эпизод произошел чуть позже в матче чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом». Там судья не поставил пенальти в ворота москвичей после того, как их игрок Роман Зобнин подбил в своей штрафной ногу защитника грозненской команды Андрея Семенова. Никакого шума по поводу судейства не было — потому что пострадала менее известная команда.

А, например, тот же Зобнин картинно упал в чужой штрафной во время матча «Спартака» и «Динамо» после контакта с соперником. В ворота бело-голубых был назначен пенальти. «Спартак» сравнял счет — 3:3. Позже Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза решила, что тот пенальти был назначен неправильно. Хотя судья Сергей Иванов смотрел повтор момента и не изменил своего первоначального решения. Теперь он тоже не судит.

Несколько туров находился «в опале» арбитр Виталий Мешков. Он испортил себе историю и заодно юбилей — 200 матчей в РПЛ — когда обслуживал матч 18-го тура между «Спартаком» и «Уралом». Там Мешков поспешил со свистком в моменте, когда красно-белые забивали победный гол, также он не назначил пенальти в ворота «Спартака». В общем, «напорол» по полной. Его отстранили от судейства. Но потом вернули — судей с более или менее приличной квалификацией сейчас мало. Хотя им подняли зарплату: теперь тот, что работает в поле, получает за матч 200 тыс. рублей, видеоарбитр — 100 тыс. Вчера Виталий Мешков получил назначение на матч 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо», который пройдет в ближайшую субботу на «Газпром Арене».

Игра будет принципиальной не только потому, что петербуржцы постараются взять реванш за поражение в Кубке России, но и потому, что клубу «Динамо» 18 апреля исполнилось 100 лет и в матче с «Зенитом» его игроки будут из кожи вон лезть ради победы.

Кирилл Легков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...