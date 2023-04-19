Пулково восстанавливает поток

Пулково за первые три месяца 2023 года обслужил больше пассажиров не только по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года, но и с итогами за первый квартал «доковидного» 2019 года. Эксперты считают, что воздушная гавань может по результатам года выйти на показатель в 20 млн человек, что выше итогов 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На внутренних рейсах аэропорт обслужил 3,3 млн пассажиров против 2,8 млн в январе — марте 2022 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На внутренних рейсах аэропорт обслужил 3,3 млн пассажиров против 2,8 млн в январе — марте 2022 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе — марте 2023 году вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 15%, до 3,9 млн человек, сообщила пресс-служба оператора аэропорта — ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

На внутренних рейсах аэропорт обслужил 3,3 млн пассажиров против 2,8 млн в январе — марте 2022 года, когда тоже наблюдался рост относительно результатов прошлых лет (+8% к первому кварталу 2021 года и +14% к показателю за январь — март 2020). В текущем году среди внутренних направлений лидировали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Архангельск, Уфа и Самара.

На международных линиях за три месяца обслужено 604 тыс. пассажиров, что также выше показателей за первый квартал прошлого года (564 тыс. человек), но существенно меньше результатов за первый квартал «доковидного» 2019 года (1,154 млн человек). В топ-10 самых популярных зарубежных направлений вошли Стамбул, Дубай, Минск, Ереван, Ташкент, Анталья, Душанбе, Самарканд, Ош и Баку.

В январе впервые из Пулково стали выполнять рейсы новые перевозчики. Авиакомпания Flydubai открыла полеты в Дубай (ОАЭ), Fly Arna — в Ереван (Армения). В феврале были возобновлены рейсы авиакомпании Hainan Airlines из Пулково в Пекин (Китай). В марте возобновилось прямое авиасообщение с Гянджей (Азербайджан): авиакомпания Azerbaijan Airlines открыла прямой рейс. Запущена программа туристических рейсов из восьми городов России совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» и туристическим оператором «Библио-Глобус».

Программа полетов из Пулково будет развиваться и в летнем сезоне. Так, крупнейший перевозчик — «Аэрофлот» — ранее сообщал о намерении открыть в начале июня новый рейс в Хабаровск с частотой выполнения три раза в неделю, увеличить частоту полетов в Стамбул и Анталью, продолжить программа полетов в Баку, Самарканд и Ташкент.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что определенный потенциал увеличения пассажиропотока на международных направлениях у аэропорта есть, но сильно перевыполнить показатели прошлого года не получится, и 3 млн человек — максимум, который возможен в международном сообщении. «Что касается российского сообщения, то реалистичным выглядит показатель в 17 млн, то есть с выходом на 20 млн по году, что примерно на 10% больше, чем в прошлом году»,— сказал эксперт.

Вячеслав Калашников