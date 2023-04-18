Первые лица — в последнюю очередь

Депутаты фракции «Единая Россия» (ЕР) в верховном совете (ВС) Хакасии не спешат подавать заявления на участие в электронном предварительном голосовании (ЭПГ) для отбора кандидатов от партии в новый состав республиканского парламента. Процедура подачи заявлений завершается 27 апреля. По данным на 18 апреля, половина действующих депутатов-единороссов не зарегистрировались в ЭПГ, включая Владимира Штыгашева, бессменно занимающего пост спикера с начала 1990-х годов. Решение о том, будет ли он, а также руководство фракции выдвигаться, «Единая Россия» примет только при участии главы реготделения секретаря Сергея Сокола, который пока не вернулся в республику из зоны СВО. В любом случае, по данным ЕР, фракцию по итогам выборов ждут заметные кадровые изменения. Так же считают конкуренты партии власти и политологи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фракцию «Единая Россия» в верховном совете Хакасии по итогам выборов ждут заметные кадровые изменения. На фото: спикер Верховного совета Владимир Штыгашев

Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ Фракцию «Единая Россия» в верховном совете Хакасии по итогам выборов ждут заметные кадровые изменения. На фото: спикер Верховного совета Владимир Штыгашев

Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

27 апреля завершится подача заявлений от желающих участвовать в ЭПГ в качестве претендентов на места кандидатов от ЕР на выборах парламента Хакасии. По данным сайта предварительного голосования, этой возможностью к вечеру 18 апреля уже воспользовались 249 претендентов. «Всего участников предварительного голосования ожидается более 350 человек. На данный момент большинство кандидатов-партийцев уже подали документы в организационный комитет. Это сторонники и члены партии, которые показывают активную и эффективную работу на благо жителей республики, те, кого в партии хотели бы видеть в числе кандидатов на сентябрьских выборах. Также документы подают жители, которые хотели бы попробовать свои силы в политике и поучаствовать в процедуре предварительного голосования»,— рассказали „Ъ-Сибирь“ о ходе процедуры в реготделении ЕР.

ЭПГ «Единой России» пройдет с 22 по 28 мая. Итоги планируется подвести 30 мая. Выборы депутатов ВС восьмого созыва состоятся в сентябре 2023 года одновременно с выборами главы республики. 25 депутатов будут избраны по партспискам, еще 25 — в одномандатных округах. В действующем созыве, избранном в 2018 году, 20 депутатов входят в состав фракции ЕР, 12 мест у КПРФ, пять — у ЛДПР, три — у партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», два — у «Коммунистов России».

Среди подавших заявления до сих пор нет 11 из 20 членов фракции ЕР (крупнейшей в ВС), в том числе парламентских лидеров единороссов — бессменного с начала 1990-х годов спикера Владимира Штыгашева (в октябре 2022-го ему исполнилось 83 года), его первого заместителя, депутата всех семи созывов Юрия Шпигальских, вице-спикера и руководителя партийной фракции Светланы Могилиной, председателя комитета по аграрной политике, продовольствию и землепользованию Петра Воронина. В 2018 году господин Штыгашев и госпожа Могилина баллотировались по партийному списку. Петр Воронин был избран от одномандатного округа №18 в Аскизском районе, Юрий Шпигальских — от округа №20 в Бейском районе. До сих пор никто из потенциальных претендентов на депутатские мандаты не подавал заявления на участие в ЭПГ в этих округах.

«Пока рано говорить об итогах, но изменения в составе ВС совершенно точно будут. Кроме того, до завершения процедуры выдвижения еще неделя. Этого времени достаточно, чтобы успеть зарегистрировать всех, кто еще не успел подать документы»,— пояснили в РО ЕР. Как уточнили в реготделении, решение об участии в ЭПГ таких фигур, как, например, Владимир Штыгашев и Светлана Могилина, не может пройти без согласования с секретарем регионального отделения. Занимающий этот пост Сергей Сокол до недавнего времени находился на службе в зоне СВО, его контракт закончился, и единороссы ждут возвращения политика в Хакасию. Получить комментарий господина Штыгашева не удалось.

По данным источника „Ъ“ в РО ЕР, «вероятность участия Владимира Штыгашева и Светланы Могилиной в выборах приближается к 100%».«Он обязательно пойдет. Как без него в верховном совете?!» — уверена член фракции КПРФ в ВС Галина Кожевникова. В то же время другой источник, знакомый с ситуацией в РО ЕР, уверен, что «партия не видит его в списках». Он не исключил, что господин Штыгашев в этой ситуации может пойти на выборы в качестве самовыдвиженца.

Депутат ВС от КПРФ Тайир Ачитаев связывает отсутствие ряда руководителей фракции ЕР в списке подавших заявки с обновлением руководства РО в декабре 2021 года. Тогда отделение возглавил депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, а исполком РО — Наталья Кокорева. «Может быть, таким образом ЕР берет в расчет фактор усталости от несменяемых политиков из поколения еще советской номенклатуры, запрос электората на новые лица (на примере успеха „Новых людей“), а также потерю полного контроля над фракцией, где отдельные депутаты идут своей, а не партийной линией»,— предположил господин Ачитаев.

Эксперты также полагают, что по итогам выборов фракцию ЕР ожидают заметные кадровые изменения. «После победы Валентина Коновалова в 2018 году на губернаторских выборах хакасские единороссы оказались в непривычной для себя роли оппозиционной фракции в ВС. Очевидно, что последнюю пятилетку трудно зачислить в достижения ЕР. С учетом того, что партия власти будет бороться за мандаты в связке с губернаторской кампанией, думаю, что акцент на новую команду и новые лица ЕР будет оправданным. Хотя партия довольно консервативна в плане кадровых ротаций, но ожидаю, что с учетом специфической ситуации в Хакасии обновление кандидатских рядов в ЕР будет довольно существенным»,— считает политолог Александр Чернявский.

По словам политолога Михаила Верхотурова, в РО ЕР в 2021 году был объявлен курс на обновление, поэтому по итогам выборов в сентябре фракция единороссов в ВС существенно обновится. «Это видно и по составу участников предварительного голосования. Там есть известные в республике фигуры — общественники, предприниматели и производственники, которые в данный момент не входят в действующий созыв парламента Хакасии. Очевидно, что они стали участниками предварительного голосования с вполне четкими планами на сентябрь 2023 года»,— сказал он „Ъ-Сибирь“. В числе таких участников эксперт назвал директора ООО «Абазинский рудник» Виталия Михеева и председателя Федерации профсоюзов Республики Хакасия Евгению Ольховскую.

Валерий Лавский, Игорь Лавренков, Кемерово