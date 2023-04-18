Криминальному «авторитету» нашли новое дело

В Новосибирске возбуждено второе уголовно дело в отношении «авторитета» Андрея Гавриленко (Андрей Молодой), имеющего в криминальной среде статус «положенца». 34-летнего «авторитета», который с июля 2022 года находится в СИЗО по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, подозревают еще и в том, что он пропагандировал идеологию запрещенного экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) среди заключенных и требовал от подручных доводить воровские и тюремные традиции до каждого арестанта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ

Фигурантом второго уголовного дела стал новосибирский криминальный «авторитет» Андрей Гавриленко. Об этом „Ъ“ рассказали источники, знакомые с ходом следствия.

Андрей Гавриленко был задержан 21 июля 2022 года в Санкт-Петербурге в ходе совместной операции МВД, ФСБ и ФСИН. По месту жительства «авторитета» в арендованной квартире дома на улице Плесецкой оперативники провели обыск, изъяв смартфоны и банковские карты. Задержанного конвоировали в Новосибирск, где ему предъявили обвинение по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии, санкция по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы).

По данным силовиков, Андрей Молодой имел статус «положенца» и управлял местным криминалитетом от имени «воров в законе». В материалах следствия указывается, что с января 2022 года он выполнял на территории Новосибирска и области организационно-распорядительные функции среди лиц уголовно-преступной среды, контролировал поступление денег в «общак» и их расходование, занимался разрешением криминальных споров, выступая «третейским судьей». С санкции суда «авторитета» поместили в СИЗО. В последующем ему неоднократно продлевали срок заключения под стражей.

На днях в отношении «авторитета» завели новое уголовное дело, заподозрив в распространении идеологии запрещенного экстремистского движения АУЕ среди заключенных. События, о которых идет речь, произошли в январе–июне 2022 года. По версии следствия, «авторитет» поручил своим подручным изготовить рукописный текст так называемого «воровского уклада» и распространить копии по исправительным учреждениям. Задачей выпуска «сам­изадата», уверено следствие, было приобщение заключенных СИЗО и колоний к запрещенному движению. Кроме того, указывается в деле, «авторитет» требовал от «смотрящих» за СИЗО наставлять заключенных-новичков на неукоснительное соблюдение традиций запрещенной в РФ криминальной субкультуры. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации), за что Андрею Гавриленко дополнительно грозит до шести лет заключения. Признал ли авторитет вину, пока неизвестно. Связаться с его адвокатом не удалось.

В апреле 2022 года Новосибирский областной суд приговорил к восьми с половиной годам колонии особого режима другого криминального «авторитета» Бай-Али Солтаханова, признав его винов­ным в занятии высшего положения в криминальной иерархии. По материалам дела, он являлся ставленником известного «вора в законе» Ахмеда Шалинского. В материалах дела указывается, что «авторитет» выступал координирующим звеном в преступной иерархии региона, распределял сферы влияния в уголовно-преступной среде, назначал и утверждал своим решением «смотрящих» за колониями, следил за соблюдением ими сложившихся криминальных традиций, курировал обстановку в исправительных учреждениях. Согласно материалам дела, он установил лимит поступления средств из колоний в воровскую кассу.

Константин Воронов