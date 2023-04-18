В Самарской области открылись магазины сети продуктовых дискаунтеров «Чижик» от X5 Group

В Самаре открылись две первые торговые точки федеральной сети продуктовых магазинов «Чижик» от X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Сеть «Чижик» позиционируется как «жесткий дискаунтер». Ассортимент магазинов включает порядка 750 наименований продукции, более 400 из которых — собственные торговые марки: «Светаево», «Вернер», «Щедрый Год», «Greenola», «Axl», «Tafo» и т. д.

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«“Чижик” — это магазины, бизнес-модель которых построена на продаже узкого, но востребованного ассортимента высокого качества. Оптимизация бизнес-процессов и постоянная работа со снижением расходов магазина позволяет предлагать покупателям низкие цены, а продажа собственных брендов позволяет торговой сети выбирать только те продукты, которые соответствуют необходимому уровню качества, и устанавливать на товары справедливые цены без лишних наценок»,— сообщают в X5 Group.

В Самаре дискаунтеры «Чижик» открыты на ул. Георгия Дмитрова, 4 и ул. Советской Армии, 17. Кроме того, три магазина сети начали работу в Тольятти на ул. 40 лет Победы, 5, ул. Ларина, 63 и ул. Голосова, 75. Планируется открытие дискаунтера в Новокуйбышевске. До конца года сеть создаст порядка 180 новых рабочих мест для жителей региона. Всего в 2023 году ритейлер планирует запустить еще 55 магазинов в Самарской и Ульяновской областях. Сейчас сеть «Чижик» насчитывает 500 магазинов в 10 регионах страны.

По словам территориального директора торговой сети «Чижик» Виталия Рамазанова, формат дискаунтера является основным трендом в ритейле: «Компания выполняет важную социальную функцию — обеспечивает доступ россиян к качественным и недорогим товарам. Достигается это за счет бизнес-модели, которая предусматривает очень узкий ассортимент товаров и постоянную работу над снижением издержек. Например, мы выставляем товар не поштучно, а в специальных коробках, из которых удобно брать продукт, это позволяет нам снижать затраты на персонал, поскольку поставить коробку проще, чем расставлять товар. Узкий ассортимент может смущать, но он тоже играет в пользу снижения цены — на одну клиентскую потребность у нас чаще всего 1 товар. Соответственно, такого товара мы продадим гораздо больше, за счет чего сможем получить минимальную закупочную цену у производителей. Более того, поскольку товар востребован, его, скорее всего, раскупят полностью, а это значит, что компании не нужно закладывать в цену компенсацию убытков из-за просроченного товара. Конечно, можно найти дешевле, чем у нас, но, вероятнее всего, это будет товар совсем другого качества. Проще говоря, товары такого качества, по цене как у нас или ниже, вы не найдёте нигде. У нас строгий отбор производителей и мы постоянно следим за тем, чтобы качество продукта не ухудшалось». Как отметил Виталий Рамазанов, сеть также планирует сотрудничество с местными производителями, если они будут соответствовать «высокой планке компании».

Сабрина Самедова