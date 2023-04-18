Х5 Group в первом квартале нарастил чистую выручку на 15,3%

Ритейлер X5 Group в первом квартале 2023 года увеличил общие продажи на 15,3% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Чистая выручка компании выросла на 92,3 млрд, до 695,37 млрд руб.

Х5 Retail Group — один из крупнейших в России ритейлеров по объему продаж, управляющих продуктовыми торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». По данным на конец декабря 2022 года, группа объединяла более 21 тыс. магазинов.

Из финансовой отчетности компании следует, что чистая выручка «Чижика» в первом квартале текущего года увеличилась на 14,6 млрд руб. и составила 18,7 млрд руб. Чистая офлайн-выручка «Пятерочки» за указанный период составила 537,9 млрд руб., «Перекрестка» — 93,7 млрд, «Карусели» — 631 млн руб.

Количество покупателей «Пятерочки» в первом квартале 2023 года составило 1,35 млрд человек, «Перекрестка» — 160 млн. В «Карусель» за покупками с января по март пришли 0,7 млн человек, в «Чижик» — 36,4 млн.

Чистая прибыль Х5 Group по МСФО в 2022 году увеличилась на 7,7%, до 52,2 млрд руб. В прошлом году объем сопоставимых продаж группы вырос на 10,8%, сопоставимый средний чек — на 7,5%, сопоставимый трафик — на 3,1%.

Милена Костерева