Агрохолдинг «Степь» купил на Ставрополье землю за 2,9 млрд рублей

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») купил в Ставропольском крае ООО «СП "Гвардеец"», которое управляет около 26 тыс. га земель. Информацию «Ъ» подтвердили в самой компании, однако от дальнейших комментариев отказались. Исходя из стоимости сделки, земли оценены примерно по 111,5 тыс. руб. за один га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

ООО «СП "Гвардеец"» принадлежало ставропольскому ООО «АПК "Возрождение"». Причем «Степь» уже не в первый раз покупает активы компании. В 2020 году агрохолдинг приобрел у нее сельхозпредприятия «Высоцкое» и «Чапаевское», в составе которых были молочно-товарная ферма и около 28 тыс. га земель. Тогда же владельцы АПК «Возрождение» купили у «Степи» агрокомбинат «Южный» в Карачаево-Черкесии, мощность которого составляла более 40 тыс. тонн томатов и огурцов в год.

Покупка компанией земли на Ставрополье может стать одной из крупнейших сделок с сельхозземлей с начала 2023 года. По мнению директора «Совэкона» Андрея Сизова, развитие бизнеса «Степи» может быть связано с развитием зернового экспорта, рентабельность которого очень высокая. Гендиректор «Прозерна» Владимир Петриченко считает, что расширение земельного банка позволит «Степи» увеличить отгрузки собственного зерна и бобовых.

«Степь» выращивает зерновые, бобовые и масличные, а также занимается производством молока, садоводством и торговлей продовольствием. С учетом RZ Agro компания контролирует на юге России 578 тыс. га, занимая шестое место среди крупнейших владельцев сельхозземель по версии BEFL. В прошлом году выручка «Степи» увеличилась на 46,4%, до 83,7 млрд руб. По итогам восьми месяцев сезона 2022/23 года «Степь» занимает седьмое место среди крупнейших экспортеров зерна (более 1 млн тонн), а также является лидером по экспорту гороха, отправляя из страны около 20% всех поставок этой культуры.

Татьяна Ручкина

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