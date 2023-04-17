Гендиректор «Т Плюс» досрочно покинул пост

Совет директоров «Т Плюс» избрал Александра Вилесова генеральным директором компании вместо Андрея Вагнера. Контракт с прежним гендиректором расторгнут досрочно. Андрей Вагнер возглавил «Т Плюс» в 2019 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Вилесов, ранее работавший в компании на должности заместителя генерального директора по коммерции и развитию, вступит в должность 18 апреля, сообщает ТАСС.

В Пермском крае действует филиал «Т Плюс». Он объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входят семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, а также Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч.