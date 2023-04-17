В Ярославской области возбудили уголовное дело за призывы к уничтожению государственных деятелей

Следственный отдел УФСБ России по Ярославской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») в отношении жителя города Гаврилов-Яма, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Установлено, что обвиняемый, придерживающийся экстремистских взглядов, поддерживая вооруженные силы и политический курс Украины, размещал в социальных сетях публикации с призывами к совершению диверсий в отношении Вооруженных сил России, оказанию помощи ВСУ, а также к осуществлению физического уничтожения государственных деятелей»,— сообщили в УФСБ России по Ярославской области.

Как уточнили в ведомстве, противоправная деятельность жителя Гаврилов-Яма «пресечена». Сотрудники УФСБ продолжают оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Антон Голицын, Ярославль