Музей современного искусства PERMM начнет работу в новом здании в середине сентября

Музей современного искусства PERMM начнет работу в здании бывшего автоцентра «Телта-МБ» на ул. Крисанова, 4, в середине сентября. Об этом сообщила руководитель музея Наиля Аллахвердиева изданию The Art Newspaper Russia. «В середине сентября должны открыться новые площадки на территории, которая связана с бывшим зданием “Мерседес-центра”, расположенным в центре города. Сейчас идет процесс проектирования и адаптации территории под будущие музейные задачи»,— рассказала госпожа Аллахвердиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам руководителя музея, здание бывшего автоцентра позволит расширить экспозиции. «Там почти 7 тыс. кв. м и очень разные по масштабу экспозиционные пространства»,— пояснила Наиля Аллахвердиева.

С 2013 года музей PERMM размещается в здании ТЦ компании «Сатурн-Р» (бульвар Гагарина, 24). Музей должен был размещаться на этой площадке до окончания реконструкции здания бывшего речного вокзала, которое PERMM занимал ранее. Однако в 2017 году здание вокзала передали под патриотическую выставку «Россия — моя история».