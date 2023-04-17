Горнолыжные курорты Сочи стали самыми популярными в 2023 году

Сочи остался самым популярным курортом у лыжников и сноубордистов страны сезона 2022–2023, туда отправились 40% россиян. В топ-5 курортов по количеству гостей также вошли Архыз, Шерегеш, Абзаково и Эльбрус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Вместе с курортами горного кластера Сочи («Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром») пять комплексов приняли 80% российских туристов в сезоне 2022–2023. Остальные 20% предпочли другие локации, сообщает МТС, которая на основе данных сервиса МТС Travel и собственной геоаналитической платформы GeoEffect проанализировала турпоток на крупнейших горнолыжных курортах.

Каждый третий турист на горнолыжных курортах Сочи был приезжим из столичного региона. В целом москвичи составили наибольшую часть отдыхающих на всех российских зимних курортах. Далее по активности следуют жители Новосибирской области и Краснодарского края.

Всего аналитики проанализировали турпоток на 15 наиболее популярных горнолыжных курортах РФ. В исследовании учитывались путешественники, посетившие горнолыжные курорты с 1 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года и с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года.

Тат Гаспарян

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