Комиссия по ПЗЗ согласовала строительство нового планетария на Слудской горке в Перми

На заседании комиссии по землепользованию и застройке обсудили предложение краевого Агентства инвестиционного развития (АИР) установить специальную зону возле эспланады для строительства второго планетария. Ведомство курирует проект строительства еще одного планетария в Перми. В центре города, на пересечении улиц Петропавловской и Попова, ниже дома по ул. Петропавловской, 77, предлагается установить зону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1. На этом участке в 2,4 тыс. кв. м столичная компания Евгения Гудова «Галатэя» собирается возвести планетарий. Сейчас эта земля относится к территории общего пользования ТОП-1. Ранее комиссия постановила отправить предложение «Галатэи» на публичные слушания.

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Публичные слушания по проекту планетария состоялись в марте. Инициатива «Галатэи» будет претендовать на участие в отборе для присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта, напомнила представитель краевого минимущества. Здание планетария будет рассчитано на 100 человек. «Инвестор проверенный, он реализовал крупнейший в Европе планетарий в Олимпийском парке Сочи, крупнейший планетарий в Питере. Также инвестор уже возвел планетарии более малого формата в Нижнем Новгороде и Ереване. Сейчас идет строительство таких объектов в Тюмени и Екатеринбурге. Пермь рассматривается как одна из локаций»,— рассказала представитель АИР, присутствующая на заседании комиссии.

Гендиректор архитектурного бюро «ЛАД» Максим Моховиков поинтересовался, почему на участке под планетарий предлагается установить нулевую высотность. В минимуществе ответили, что установление нулевой высотности необходимо, чтобы защитить площадку от жилой застройки, разрешенной в зоне Ц-1. Члены комиссии одобрили установление специального зонирования на территории под планетарий.